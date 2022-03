Prefeitura de São Paulo anuncia mais de 300 vagas de emprego voltadas a mulheres

A Prefeitura de São Paulo anunciou o Contrata SP - Dia da Mulher, que ocorrerá na próxima terça-feira (8), na unidade Interlagos do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo). Serão oferecidas mais de 300 vagas de emprego voltadas exclusivamente para o público feminino em áreas do comércio, serviços e saúde.

Para participar é necessário se inscrever até as 15h de segunda-feira (7) pelo Portal Cate. As candidatas pré-selecionadas serão convocadas por telefone para comparecer à unidade localizada na Avenida Interlagos, número 6.122, das 8h às 17h do dia seguinte. Será necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho e cópias de currículo.

Durante o evento, as candidatas também poderão participar de oficinas do programa Elabora, da Fundação Paulistana, que orienta o público sobre processo seletivo, confecção de currículos e outras dicas sobre mercado de trabalho.

Entre as oportunidades estão 50 vagas de atendentes que podem atuar em lanchonetes, sacolões, farmácias, loja, entre outros. Os salários variam entre R$ 1.345 e R$ 1.500. As candidatas precisam comprovar escolaridade entre o Fundamental e o Médio. Algumas oportunidades não exigem experiência na função.

Na área da saúde são 15 vagas para auxiliar e técnico de enfermagem com salário de até R$ 1.550. As candidatas precisam ter cursos correspondentes à atividade e Coren ativo, além de experiência comprovada. A atuação será nas regiões Leste, Sul e Oeste.

Quem atua como auxiliar de cozinha encontrará no Contrata SP - Dia da Mulher 14 postos. Os salário são entre R$ 1.266 e R$ 1.600. Para participar do processo seletivo serão aceitas candidatas com o Ensino Fundamental incompleto e para algumas posições não é preciso comprovar experiência.

O evento também conta com vagas para candidatas com deficiência. São 20 vagas de operadora de telemarketing em home office. O salário é de R$ 1.224, sendo exigido o Ensino Médio completo.

Cate Móvel

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura de São Paulo disponibiliza ainda unidades móveis do Cate para oferecer serviços de orientação profissional e vagas de emprego no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, das 9h às 15h, nas regiões Sul, Norte e Leste. A ação integra a programação especial promovida pela Prefeitura de São Paulo em celebração à data.

Confira as endereços:

CIC Sul

Zona Sul - Rua José Manoel Camisa Nova, 100, Jardim São Luís

CEU Paulistano

Zona Norte - Rua Aparecida do Taboado, s/n, Jardim Paulistano

Praça Comunitária

Zona Leste - Rua Guichi Shigueta, Colônia