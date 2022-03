Pesquisa: 85% dos negros acreditam enfrentar dificuldade para conquistar vagas

Uma pesquisa realizada pelo InfoJobs, empresa de tecnologia para recursos humanos, revelou que 85% dos profissionais negros acreditam enfrentar dificuldade para conquistar vagas de emprego, mesmo que sejam capacitados, quando comparados a um candidato branco. O levantamento foi feito com a participação de 1.567 pessoas, das quais 71% se consideram pretas ou pardas.

Os dados mostraram que embora 65% dos entrevistados negros tenham afirmado que nunca sofreram preconceito durante processos seletivos, 73% dizem sentir não possuir as mesmas chances no mercado de trabalho.

De acordo com Jefferson Silva, coordenador comercial do InfoJobs, pode parecer pouco, mas é muito significativo que, em pleno século XXI, 35% dos dos negros tenham sofrido preconceito em processos seletivos.

Silva, aliás, viveu a situação na própria pele. Ele conta que teve muita dificuldade para arrumar seu primeiro emprego e lembra que, em uma das primeiras tentativas, tinha visivelmente mais conhecimento do que o outro candidato, mas este, por ser branco e ter aparentemente um nível social melhor, foi chamado e ele não.

Oportunidades distintas para negros e brancos

A pesquisa também revelou, que para 90% dos entrevistados negros, os preconceitos sociais e raciais estão associados, de forma que 77% acreditam que negros e brancos não possuem as mesmas oportunidades de desenvolvimento no Brasil.

Dos outros 39% dos entrevistados, que se consideram brancos, amarelos ou indígenas, 67% também acreditam que existe preconceito racial velado nas empresas. Além disso, de acordo com 55% dos respondentes não negros, a diversidade racial não foi ou não é um pilar das empresas em que atuaram.

Por fim, a pesquisa também revelou que 67% dos profissionais brancos, amarelos ou indígenas afirmam que trabalham ou já trabalharam em empresas com profissionais negros na liderança.

Luz no fim do túnel

O coordenador comercial do InfoJobs acredita que o cenário vem mudando e muitas empresas já priorizam o contexto de diversidade.

Para ele, estamos em um momento muito favorável para a inclusão, no qual pessoas que antes não tinham chances, agora estão tendo mais oportunidades de mostrar seu potencial. Por isso, ele aconselha: valorize as empresas que, de fato, se importam com essa causa, aproveite cada oportunidade e mostre seu valor.