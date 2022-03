Mega-Sena sorteia R$ 90 milhões neste sábado; ainda dá tempo de apostar

A Mega-Sena, concurso 2460, pode pagar nada menos do que R$ 90 milhões ao felizardo que adivinhar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (5).

O sorteio acontece às 20h, e as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do País ou pelos canais eletrônicos até as 19h.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio principal.

Funciona assim: o apostador deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). Leva prêmios quem acertar seis, cinco ou quatro dezenas.

Último sorteio da Mega-Sena

Na última quinta-feira (3), ninguém acertou a faixa principal da Mega-Sena e, por isso, o prêmio acumulou.

Na ocasião, 84 pessoas marcaram a quina (cinco números) e levaram para casa R$ 54.844,93 cada.

Outras 6.200 apostas fizeram a quadra (quatro pontos) e receberam prêmios individuais no valor de R$ 1.061,51.

Veja aqui as dezenas sorteadas na quinta-feira para a Mega-Sena: 15 - 24 - 33 - 49 - 53 - 59.

Lotofácil, Quina e Dupla Sena

Hoje também vai rolar os sorteios da Lotofácil, Quina e Dupla Sena.

O prêmio da Lotofácil é de R$ 1,5 milhão e pode sair para aquele que acertar as 15 dezenas da noite. Ontem, dois felizardos levaram R$ 738.761,66 cada após o acerto da faixa principal.

Já a Quina tem prêmio acumulado em R$ 6,5 milhões. O apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa pode receber a quantia.

A Dupla Sena, por sua vez, sorteia hoje R$ 10,3 milhões. Na quinta-feira passada, ninguém acertou as seis dezenas dos dois sorteios.

O Metro World News acompanha tudo em tempo real e divulga os resultados das loterias no site e nas redes sociais.