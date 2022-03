Casal que foi buscar filha recém-nascida na Ucrânia consegue retornar ao Brasil

Um casal de brasileiros que havia ido buscar a filha recém-nascida na Ucrânia finalmente desembarcou no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, em Curitiba, no Paraná, neste sábado (5). As informações são do portal de notícias G1.

Kelly Lisiane Müller e Fabio Wilkes viajaram para o país em janeiro com o objetivo de trazer a criança - gerada em processo de fertilização e reprodução humana assistida - para o Brasil.

O casal ainda estava na capital Kiev quando o conflito entre Rússia e Ucrânia começou, em 24 de fevereiro. A família aguardava a documentação da pequena Mikaela para poder voltar para casa.

Kelly relatou os momentos de tensão pelos quais passou. “O momento mais difícil para mim foi quando eu escutei um homem que estava conosco com a filha dele que falou que queria um tranquilizante, porque ele estava com medo dos russos invadirem, matarem todo mundo e a menina assistir”, contou à reportagem do G1.

Apenas no dia 28, Kelly e Fábio receberam os documentos que faltavam, e a Embaixada do Brasil liberou a partida rumo ao Brasil.

Entenda o caso

Ela e o esposo foram para Kiev para buscar a filha que nasceu no dia 27 de janeiro. A família ficou dentro de um abrigo improvisado, oferecido pela empresa que realiza o processo de fertilização e reprodução humana assistida.

Kelly esteve na Ucrânia pela segunda vez. Apesar da alegria de ter a filha tão aguardada nos braços, não imaginava que o encontro entre as duas se daria em meio a um cenário de guerra.

“A situação mudou do nada. Eu não achei que ia ter guerra, na minha cabeça essa guerra não ia acontecer. O Putin já tinha ameaçado invadir aqui em abril, quando nós estivemos aqui, e ele recuou”, lembrou.

Sonho realizado

Kelly e Fabio estão juntos há mais oito anos. Ela teve três gestações que não “vingaram”. O método de gestação de substituição, conhecido como barriga de aluguel, foi a alternativa encontrada pelo casal para formar a família que sempre quiseram.

Vale dizer que as clínicas especializadas na Ucrânia são muito procuradas por casais ao redor de todo o mundo.