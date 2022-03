Arthur do Val justifica fala sexista: ‘Erro em um momento de empolgação’

Deputado Arthur do Val justifica fala sexista sobre ucranianas Instagram (Reprodução)

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) comentou neste sábado (5) os polêmicos áudios em que afirma que mulheres ucranianas “são fáceis, porque são pobres”. Segundo ele, a fala foi um “erro em um momento de empolgação”.

“Foi errado o que eu falei. Não é isso o que eu penso. O que eu falei foi um erro em um momento de empolgação e pronto”, disse do Val ao ser questionado pela imprensa no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O deputado, mais conhecido como “Mamãe Falei”, afirmou ainda que os áudios, que começaram a circular na noite de ontem na internet, foram enviados para um grupo de amigos e que ele se dedicou ao que chamou de “missão” no período em que esteve no país. “Fui para fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz, e a impressão que passou é que fui fazer outra coisa.”

“Se as pessoas quiserem me julgar têm esse direito. Peço só que entendam o contexto, são dois contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá, fez a missão e saiu. Outra coisa é o Arthur que já tinha saído e mandou um áudio em um grupo privado para os amigos dele, de forma errada, descabida. Não foi a melhor das posturas, é nítido aquilo, mas como te falei, é um áudio privado”, disse.

A justificativa do parlamentar para as falas infelizes que vazaram foi compartilhada pelo perfil “Brasil fede covid”, no Instagram. Assista:

O deputado é membro do MBL e pré-candidato ao governo de São Paulo. Ele estava em viagem à Ucrânia desde o último dia 28, onde foi arrecadar doações para refugiados após a invasão da Rússia ao país e também conhecer a resistência ucraniana.

‘É hora de palanque?’

A ida de do Val para a Ucrânia já começou cercada de críticas. Nas redes sociais, a decisão soou mal entre os internautas, que não pouparam adjetivos para qualificar o movimento como oportunista.

“Você acha mesmo que é hora de querer fazer palanque de campanha, mano?”, questionou um internauta. “Ah mano, sensacionalismo barato é exatamente o que queima vocês dois”, disse outro.

Do Val viajou ao país em guerra na companhia do coordenador nacional do MBL, Renan Santos.