Ucrânia divulga foto de destroços do maior avião do mundo, atacado pela Rússia

Ucrânia divulga foto de destroços do maior avião do mundo Reprodução

A Ucrânia divulgou uma foto dos destroços do maior avião do mundo, atacado no dia 27 de fevereiro pela Rússia no aeroporto Antonov, em Hostomel, próximo à capital Kiev.

Na última semana, o governo da Ucrânia prometeu reconstruir a aeronave, chamada “Mryva” (sonho, em ucraniano).

Segundo a fabricante de armas Ukroboronprom, a recuperação custará mais de US$ 3 bilhões. “A Ucrânia fará todos os esforços para que este trabalho seja pago pelo estado agressor”, informou o govverno.

LEIA TAMBÉM:

O avião foi produzido na década de 1980 por Antonov Design Bureau e era o único em todo o mundo. Poderia comportar mais de 1,5 mil pessoas.

Mais de 100 brasileiros já pediram para defender a Ucrânia

Mais de cem brasileiros já se ofereceram para lutar na guerra da Ucrânia, segundo o encarregado de Negócios da embaixada do país em Brasília, Anatoliy Tkach.

O diplomata não informou o número exato de cartas recebidas, mas disse que a embaixada da Ucrânia não consegue responder a todos os pedidos.

Tkach destacou que, apesar da boa vontade dos voluntários, é preciso ter experiência militar e falar pelo menos inglês fluentemente para ser recrutado. Além disso, esclareceu que só é possível realizar o alistamento em solo ucraniano. Por isso, os brasileiros interessados devem viajar por conta própria.

Quanto à necessidade de uma idade mínima para ingressar nas Forças Armadas, o diplomata se limitou dizer que “com 18 anos a pessoa ainda não tem experiência”.

‘Sede de aventura’

Um dos que querem se unir ao confronto armado é um maranhense de 29 anos. Sua história foi contada pela BBC News Brasil.

Foi em um grupo de brasileiros na Ucrânia no Facebook que Bruno (nome fictício) passou a procurar formas sobre como participar da luta contra os russos.

Ele disse que acompanhava a situação da Ucrânia há alguns meses, mas nas últimas semanas, começou a buscar informações sobre como se alistar.

Os principais motivos que levam o rapaz a querer ir para a Ucrânia são a paixão que por assuntos militares e o que ele classificou como “sede de aventura”.