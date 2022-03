Treinador do Shakhtar Donetsk é morto por estilhaço de bala russa

A invasão da Ucrânia pela Rússia continua a deixar mortos por todo o país e os clubes esportivos não foram exceção. Desta vez o Shakhtar Donetsk perdeu um dos seus treinadores das categorias inferiores, morto por uma bala russa, conforme noticiado através das redes sociais.

“Morreu um funcionário nosso, treinador de crianças. Ele foi morto por estilhaços de um projétil russo. A Rússia está matando os ucranianos. Pare com essa loucura!”, escreveu no Facebook Sergei Palkin, gerente geral da equipe.

O Shakhtar Donetsk é uma das equipes de maior sucesso da Liga Ucraniana, sendo o segundo maior vencedor de títulos nacionais, com 13 campeonatos ao longo de sua história, atrás apenas do Dínamo de Kiev, que tem 16 títulos conquistados.

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia levantou a voz de centenas de atletas no mundo, até atletas russos se manifestaram sobre a invasão, principalmente no tênis, com figuras como Daniil Medvedev e Andrey Rublev

A invasão russa gerou uma forte reação das federações esportivas de todo o mundo, prejudicando dezenas de atletas russos, já que o país foi eliminado de dezenas de competições e eventos esportivos, como Copa do Mundo do Catar, Jogos Paralímpicos de Inverno, Fórmula 1, entre outros. Muitos também perderam patrocínios de grandes marcas mundiais.

R$ 5 milhões pela cabeça de Putin

Um ex-banqueiro russo fez uma postagem nas redes sociais oferecendo um prêmio de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões)para quem capturar o presidente russo Vladimir Putin para que ele responda pela invasão da Ucrânia frente aos tribunais internacionais.

“Eu prometo pagar US$ 1.000.000 para o oficial que, de acordo com seu dever constitucional, prenda Putin como um prisioneiro de guerra pelas leis russas e internacionais”, escreveu Alex Konanykhin. O texto vinha acompanhado por uma foto e pela frase “procura-se vivo ou morto”.

“Ele não é o presidente da Rússia, pois chegou ao poder como resultado de uma operação especial que explodiu prédios, depois violou a Constituição ao eliminar eleições livres e assassinar seus oponentes”, disse