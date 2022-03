Rede de colchões anuncia vagas em São Paulo e no Rio de Janeiro; confira

A Euro Colchões anunciou a abertura de vagas de emprego nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A maioria das oportunidades está no setor de vendas, mas também há contratações em outras áreas.

Confira:

São Paulo

Todas as três vagas da rede que estão disponíveis no Estado de São Paulo são para o cargo de vendedor. A primeira é para o bairro Jardim Íris, na Zona Norte da capital paulista. As outras duas são para os municípios de Jundiaí e Osasco. Para concorrer às oportunidades, é necessário ter Ensino Médio completo, além de ser prestativo, comunicativo e ter experiência com vendas.

Rio de Janeiro

A rede conta com sete vagas abertas no Estado do Rio de Janeiro, sendo cinco delas na capital. Há oportunidades para vendedores nas zonas Norte e Oeste, além da região da Ilha do Governador. Já aqueles com maior experiência na área podem se candidatar ao cargo de Supervisor de Vendas, participando também do planejamento e gestão comercial das lojas. A quinta vaga na cidade é para assistente de qualidade externo, cabendo ao funcionário coletar e registrar informações sobre produtos, além de realizar pequenos reparos.

Já quem é de fora da capital fluminense pode se candidatar a representante comercial na Região dos Lagos, com foco na divulgação do serviço de aluguel de colchões da Euro On Demand. Outra opção é a de analista de planejamento de demanda, no município de Três Rios, encarregado de acompanhar e controlar o sistema de previsão de demanda de matéria prima.

Se interessou por alguma das posições? Confira os detalhes de cada vaga aqui.

