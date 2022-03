Taqe lista mais de 700 vagas de emprego abertas; confira

A Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital, listou mais de 700 vagas de emprego abertas para empresas de todo o País. As oportunidades estão nas diversas áreas, entre elas tecnologia, design e varejo.

Confira:

C2C -Close to Consumer

A C2C, especializada em Field Marketing e Sales, contrata mão de obra para suas operações. Hoje há 41 vagas abertas para atuação em Camaçari (BA), Cachoeira Dourada (MG), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Jaraguá do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Blumenau (SC), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Porto Belo (SC), Americana (SP), Cajamar (SP), Embu (SP), Vinhedo (SP), São Paulo (SP) e Votorantim (SP). Para conferir os detalhes, basta acessar o link de inscrição.

Dellys

O Grupo Delly’s, fundado com o objetivo de profissionalizar e melhorar a distribuição de alimentos para operadores de restaurantes, está com 152 vagas abertas para atuação em diversas cidades brasileiras. Entre elas: Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Ribeirão das Neves (MG), Estância Velha (RS), Nova Santa Rita (RS), Jaraguá do Sul (SC), Campinas (SP), Itariri (SP), Jundiaí (SP), Ribeirão Preto (SP) e São Paulo (SP). Para mais informações acessar o link de inscrição.

Sequoia

A Sequoia, que oferece soluções de Logística e Transporte, está com 81 oportunidades abertas no Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Veja todas as oportunidades no link.

Grupo Fleury

O Grupo Fleury, organização de medicina e saúde do Brasil, está em busca de novos profissionais. No total, são diversas oportunidades para jovem aprendiz, enfermagem, atendimento e entre outros. As vagas são para atuação em diversos Estados. Os interessados devem realizar a inscrição pelo link .

Associação Cultura Franciscana (ACF)

A ACF, uma instituição de caráter beneficente, filantrópica, assistencial e educacional, está com 6 vagas em aberto para para estágio. As vagas são para candidatos do Estado de São Paulo, incluindo a Capital e Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Para informações sobre as vagas, basta acessar o link de inscrição.

Beneficência Portuguesa de São Paulo

A BP - Beneficência Portuguesa de São Paulo, um hub de saúde que oferece serviços médico-hospitalares, está com 7 vagas abertas para os cargos de ajudante administrativo, aprendiz, auxiliar de documentação clínica, auxiliar de limpeza, mensageiro e operador de atendimento, na capital de São Paulo (SP). Mais informações no link de inscrição.

BizPro (Altio)

ALTIO Soluções Tecnológicas, companhia direcionada a promover a transformação digital dos seus clientes, está com 5 vagas abertas, para os cargos de desenvolvedor Salesforce e estagiário de Ensino Médio. Ambas as oportunidades são para atuação na capital de São Paulo (SP). Para se inscrever, basta acessar esse link .

Grupo NotreDame Intermédica

O Grupo NotreDame Intermédica, operadora de saúde, está com 7 vagas abertas para atuação no estado de São Paulo. Entre os locais estão a Capital, Americana, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Osasco, São Bernardo do Campo e Sorocaba. Veja todas as oportunidades no link .

Hippocampus

O Instituto Hippocampus de psicologia está com 7 oportunidades abertas, exclusivas para PCDs, para os cargos de ajudante de cozinha, auxiliar de vendas, ajudante de higiene, coordenador de estoque, operador de atendimento e banco de talentos. As oportunidades são para atuação na cidade de São Paulo (SP) no link.

Inter Estágios

A Agência de Estágios, especializada em recrutamento, seleção e documentação de estágios, está com 214 vagas abertas. As oportunidades são para atuação nas cidades de Campo Grande (MS), Barueri (SP), Guarulhos (SP), Itaquaquecetuba (SP) e São Paulo (SP). Veja todas as vagas no link.

Tools4Change

A Tools4Change, empresa de captação de recursos através da conexão direta entre pessoas, está com 27 oportunidades abertas para captador de recursos, agente de vendas, representante comercial e treinador de equipes. Todas as vagas são para atuação na cidade de São Paulo (SP). Veja todas as oportunidades no link.

Lopes Supermercados