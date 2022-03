Saiba quem são os brasileiros que querem lutar em defesa da Ucrânia

Alguns brasileiros têm mostrado interesse em participar do conflito entre Rússia e Ucrânia lutando ao lado das forças do país invadido. Há quem busque informações em grupos no Facebook e recebam orientações sobre como se alistar usando grupos de WhatsApp e Telegram, segundo revelou a BBC News Brasil.

A reportagem localizou pelo menos um brasileiro que diz atuar no combate aos russos e que afirma ter sido acionado por outros brasileiros interessados.

A Embaixada da Ucrânia em Brasília confirmou que vem sendo contatada por cidadãos do Brasil querendo lutar ao lado dos ucranianos.

Interesse prévio

Grupos no Facebook e no Telegram acompanhados pela BBC News Brasil nas últimas duas semanas mostram que a procura de brasileiros por informações sobre como participar da guerra existia dias antes da invasão russa se concretizar.

Após os primeiros ataques, porém, a procura se intensificou. No domingo (27), o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky anunciou a criação da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, uma unidade militar formada por estrangeiros que queiram combater os russos no país, o que também fez as buscas aumentarem.

Pelo Twitter, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, convidou estrangeiros que queiram lutar. “Estrangeiros dispostos a defender a Ucrânia e a ordem mundial como parte da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, eu convido vocês a contatar as missões diplomáticas da Ucrânia em seus respectivos países”, disse.

29 anos e ‘sede de aventura’

A reportagem da BBC News Brasil trouxe a história de um maranhense de 29 anos que se interessou em defender os russos. Foi em um grupo de brasileiros na Ucrânia no Facebook que ele passou a procurar formas sobre como participar da luta contra os russos.

Bruno (nome fictício) disse que acompanhava a situação da Ucrânia há alguns meses, mas nas últimas semanas, começou a buscar informações sobre como se alistar.

Os principais motivos que levam o rapaz a querer ir para a Ucrânia são a paixão que por assuntos militares e o que ele classificou como “sede de aventura”.

O único empecilho para a sua ida de Bruno é o preço das passagens para a Polônia, país que faz fronteira com a Ucrânia. “Mas assim que eu tiver [dinheiro], eu vou”, afirmou o rapaz, que diz não ter medo de morrer. “Todo mundo vai morrer um dia. Eu não tenho medo de morrer lá, no confronto. Tenho só medo de quem vai ficar pra trás, a minha família.”

Bombardeios em Kiev

Kiev voltou a ser alvo de bombardeios russos nas primeiras horas desta quinta-feira (3). Sirenes voltaram a soar em diversas cidades pelo país, alertando sobre o risco de ataques aéreos.

Na região de Kharkiv, 34 civis morreram nas últimas 24 horas, segundo os serviços de emergência. As explosões que abriram o 8° dia de invasão russa à Ucrânia ocorrem horas antes de uma nova tentativa diplomática de se chegar a um cessar-fogo no país do Leste Europeu.