Mulher acusa motorista de aplicativo de tentar drogá-la; ela pulou do carro em movimento

Uma assistente administrativa de 22 anos acusa um motorista de aplicativo de tentar drogá-la durante uma corrida no último sábado, em Porto Alegre.

Evelyn Moraes relatou aos policiais que usou o serviço de aplicativo do InDriver e quando fazia a corrida para sua casa o motorista começou a falar para ela que produzia aromatizantes para carro e perguntou se ela queria sentir o cheiro. Como ela disse que não, segundo ela, ele fechou as janelas do carro e ligou o ar-condicionado e ela sentiu um cheiro forte de enxofre e começou a passar mal.

Evelyn disse também que o motorista começou a dar voltas, mudando a rota que ela fazia para ir para casa. Quando perguntou, ele alegou que as ruas estavam em obras.

Em dado momento, ela tentou abrir as janelas. ”Quando estávamos a uns 5 minutos da minha casa, abri o vidro e ele fechou de novo. Falei: ‘moço, mas eu quero deixar o vidro abaixado, e ele falou que não, que ia pegar sol no banco dele e estragar. Não quis questionar porque já estava muito nervosa, só queria descer daquele carro e ir embora”, conta.

Temendo desmaiar no carro e ser estuprada, ela resolveu saltar do carro em movimento, causando ferimentos sérios na perna e no quadril.

Ela foi atendida no Hospital Vila Nova, na Zona Sul de Porto Alegre, e em seguida foi á delegacia registrar um boletim de ocorrência na 13ª Distrito Policial de Porto Alegre.

O aplicativo usando pela jovem, o InDriver, existe desde 2013 e permite que o passageiro defina o preço até o local onde pretende se deslocar. Na delegacia, ela disse que o motorista do carro que a atendeu era diferente da foto apresentada pelo aplicativo.

Veja o depoimento que ela deu nas redes sociais: