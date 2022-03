Mega-Sena sorteia nesta quinta prêmio acumulado em R$ 57 milhões

As seis dezenas do concurso 2.459 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 285 mil de rendimento no primeiro mês.

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio do último sábado, a loteria continuou acumulada, já que ninguém acertou as seis dezenas, mas 79 apostadores acertaram a quina. Cada um ganhou R$ 53.045,63.

Já a quadra foi feita por nada menos do que 5.279 apostas e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.134,03.

Os números sorteados no último sábado foram:

15, 40, 44, 45, 47, 51

Lotofácil teve três ganhadores

Três apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil sorteada nesta quarta-feira, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal. As apostas foram feitas em Salvador (BA), Boa Vista (RR) e Guaíra (SP) e cada um dos felizardos vai engordar seu saldo bancário em R$ 1.725.542,59.

Na faixa dos quatorze acertos, 396 apostas foram premiadas com R$ 1.423,94 cada e 14.997 apostas acertaram 13 números, ganhado R$ 25,00.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

1, 2, 3, 4, 5

6, 9, 11, 12,14

15, 18, 19, 23, 25

Para o sorteio desta quinta-feira, a Lotofácil promete pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal.

As apostas devem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. O sorteio de todas as loterias é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20h.