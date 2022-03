Cargueiro afunda em Portugal com exemplares da Lamborghini Aventador, avaliada em R$ 4,3 milhões

Carqueiro afundou em Portugal com carros de luxo (Marinha de Portugal)

À deriva desde meados de fevereiro, o navio cargueiro Felicity Ace afundou nesta terça-feira (1º) na costa de Portugal, levando consigo uma preciosa carga 3.965 carros dos modelos mais cobiçados em todo o mundo.

A embarcação, que seguia da Alemanha para os EUA, emitiu um alerta de incêndio no dia 16 de fevereiro e desde então a Marinha Portuguesa vinha tentando conter o incêndio, mas o fogo já havia tomado praticamente todo o porão e não restou alternativa senão aguardar o afundamento. Todos os 22 tripulantes que estavam a bordo foram salvos. Não houve vítimas. Aindanão há informações sobre como o fogo começou.

Os porões incendiados do cargueiro guardavam raridades para os milionários amantes do automobilismo. Luxuosos carros das marcas Porsche, Bentley e Lamborghini, inclusive alguns exemplares da Aventador Ultimae, a série que marca a despedida do supermodelo, avaliada em pouco mais de R$ 4,3 milhões.

O prejuízo financeiro causado pelo acidente está sendo estimado em US$ 500 milhões, algo em torno de R$ 2,5 bilhões.

Lamborghini Aventador

Lamborghini Aventador Ultimae (Divulgação / Lamborghini)

A Lamborghini fabricou apenas 600 exemplares da Aventador Ultimae, que marca a despedida da série do supercarro de alto luxo da montadora.

Desse total, foram fabricados 360 coupês e250 conversíveis, todos equipados com motor V12 6.5 100% a combustão. O motor gera 780 cv de potência e 73,4 mkgf de torque, fazendo com que o carro faça de 0 a 100 km em2,8 segundos, com velocidade máxima de um carro de Fórmula 1, ou seja, 355 km/h.

Todos os carros já estavam comprados e o acidente pode atrasar muito a entrega dos superesportivos, montados quase artesanalmente. Com isso, o CEO da Lamborghini América, Andrea Baldi, adiantou que estão esperando confirmação oficial da empresa marítima, mas de qualquer forma haverá atrasos nas entregas.