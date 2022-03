Soldados russos estão desistindo de lutar, diz funcionário do Pentágono

Soldados russos estariam desistindo de lutar contra a Ucrânia, segundo o jornal norte-americano The New York Times. A publicação trouxa as revelações de um alto funcionário do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Segundo ele, os militares estão se rendendo e sabotando os próprios veículos.

O moral baixo das tropas e a escassez de alimentos, combustíveis e peças de reposição para os veículos seriam a motivação para a desistência.

Ainda segundo a inteligência americana, os soldados não apresentam resistência às forças ucranianas, baixando as armas antes mesmo de lutar.

Em alguns casos, militares russos chegaram a furaram o tanque de combustível de seus veículos para evitar o combate com o inimigo, disse a fonte, que preferiu não se identificar.

Ao jornal, a fonte teria dito ainda que boa parte das tropas russas são jovens, mal treinadas e mal preparadas para os ataques.

Todos esses fatores poderiam ajudar a explicar por que as forças russas demoraram para se deslocar para Kiev, capital da Ucrânia.

O funcionário que falou ao jornal norte-americano não explicou como essas informações chegaram até o Pentágono.

Resistência ucraniana

No sábado (26), funcionário de alta patente do Pentágono disse que a Rússia estava “cada vez mais frustrada” com a resistência do Exército ucraniano.

De acordo com o governo do Reino Unido, soldados russos têm sido presos, e Moscou passou “ocultar detalhes sobre a guerra de seu próprio povo”.

Convite às mães

O exército ucraniano lançou nesta quarta-feira (2) um convite para as mães dos soldados russos que foram feitos prisioneiros.

“Foi decidido entregar os soldados russos capturados às suas mães se elas vierem procurá-los na Ucrânia, em Kiev”, disse o Ministério da Defesa.

Segundo o órgão da Rússia, 498 soldados russos morreram na guerra até o momento, mas segundo a Ucrânia, esse número já passa de 4,5 mil soldados. O governo ucraniano também disse que dezenas de soldados foram feitos prisioneiros pelas forças ucranianas desde o começo da guerra.