Ladrão com instinto paterno é flagrado em assalto com bebê no colo

Homem flagrado em assalto com filho no colo (Foto: Reprodução)

Uma câmera de segurança gravou uma cena inusitada nesta terça-feira, no bairro de São Lourenço, na zona Norte de Londrina, no Paraná..

Um homem que ainda não foi preso foi flagrado assaltando uma padaria. O que chamou a atenção de todos foi que ele carregava uma criança no colo, segundo notícia do G1.

A criança em seu colo não impediu que ele usasse a faca de sua outra mão para ameaçar os funcionários e os obrigasse a esvaziar o caixa do estabelecimento.

Mas o excesso de ‘bagagem’ do assaltante não passou impune. Durante a fuga, ele deixou cair a carteira e, para seu azar, com todos os seus documentos pessoais, o que facilitou bastante o trabalho da polícia.

O papai-assaltante está sendo procurado pela polícia e continua foragido.

LEIA TAMBÉM: Saiba quais são as armas mais letais utilizadas pelo exército russo

CHOQUE

Camila Pinheiro da Costa, de 27 anos, era de Governador Valadares (Reprodução/ redes sociais)

No domingo, uma turista que foi passar o Carnaval com a filha na cidade de Nova Viçosa,no sul da Bahia, morreu eletrocutada ao pisar em um fio elétrico que estava caído sobre a calçada.

Ela e a filha de 4 anos passeavam pela avenida, na praia de Pau Fincado, quando ocorreu acidente.

Camila Pinheiros da Costa, de 27 anos, morreu na hora. Sua filha foi socorrida e levada ao hospital municipal com ferimentos graves. Não foi informado o estado de saúde da menina.

De acordo com a perícia policial, um cabo de alta tensão havia se soltado do poste e estava no chão, oferecendo sério risco a todos que passassem pelo local.

A prefeitura disse que já tinha acionado o serviço da concessionária responsável pela manutenção dos cabos elétricos para realizar o reparo.

A polícia abriu inquérito para apurar a responsabilidade pela morte.