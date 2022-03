Turista morre eletrocutada ao pisar em fio desencapado na rua na Bahia

A mineira de Governador Valadares Camila Pinheiro da Costa, de 27 anos, morreu eletrocutada na noite deste domingo na Praia do Pau Fincado, em Nova Viçosa, sul da Bahia.

Camila tinha viajado para o local em ônibus de excursão para passar o carnaval na Bahia. De acordo com testemunhas, Camila passeava com a filha de 4 anos pela Avenida Oceânica quando pisou em um cabo de alta tensão que havia se soltado do poste

A turista mineira morreu eletrocutada na hora e a criança foi socorrida ainda com vida, mas em estado grave, e levada ao hospital municipal da cidade. A Polícia Militar não soube dasr mais informações sobre o estado de saúde da criança.

A polícia isolou o local do acidente até a chegada dos peritos e a polícia abriu inquérito pasra apurar a responsabilidade pela morte da turista

A prefeitura notificou os técnicos da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), da cidade vizinha de Teixeira de Freitas, para efetuar o reparo no cabo exposto na via pública.

Eletrocutada

Um outro caso de morte por choque elétrico ocorreu no mês de janeiro, quando Taís de Oliveira Rost, de 27 ano, morreu ao usar a máquina de lavar de sua casa, na cidade de Três de Maio, região noroeste do Rio Grande do Sul.

Ela foi encontrada já morta pelo namorado, William Bottega, que acionou imediatamente a Brigada Militar.

Nas redes sociais, o namorado prestou uma homenagem paras Taís. “Te amarei hoje e sempre, por ser essa pessoa tão especial que chegou na minha vida, peço a Deus que conforte os nossos corações. Está doendo muito, parece não ser verdade. Até um dia...”, escreveu. Ela tinha uma filha de 4 anos.

Os laudos da perícia confirmaram a morte por eletroplessão (morte ou lesão causada por descarga elétrica acidental)