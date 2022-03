Previsão do tempo: março começa quente e com chance de chuva em São Paulo

O mês de março chega à cidade de São Paulo com cara de verão: quente e com grande possibilidade de chuva. Esta é a previsão meteorológica do Climatempo para esta terça-feira (1º).

A temperatura mínima deve alcançar os 34ºC, por volta das 14h, um presente para quem tirou folga no feriado de Carnaval, que este ano é ponto facultativo. Já a mínima fica na casa dos 21ºC, às 20h.

O dia será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite - são 90% de chances de precipitações de 5mm.

A umidade do ar vai variar entre 33% e 64%.

O Climatempo aponta ainda que o sol nasce às 6h01 e se despede dos paulistanos às 18h35.

Novo recorde de calor no Estado de São Paulo

Ainda de acordo com a previsão do instituto de meteorologia, os próximos dias serão de muito sol e calor e com chuva irregular no Estado de São Paulo.

A tendência é de temperaturas acima dos 30°C ao longo da semana. No interior, muitas cidades devem registrar máximas em torno de 35°C, assim como no litoral.

Na Grande São Paulo faz muito sol e calor, com máximas que ficam em torno de 33°C nos próximos dias. Não dá para descartar a possibilidade de um novo recorde de calor na Capital até quinta-feira (3). A maior chance de isso acontecer é justamente nesta terça. Até agora, o máximo de calor registrado neste verão foi 33,8°C.

Além disso, a chuva continua muito pontual no Estado. Há chance de algumas pancadas fortes em alguns municípios, mas em geral os volumes são baixos no decorrer da semana, e as precipitações se concentram nos períodos entre tarde e noite. A maior chance de uma chuva mais expressiva é para as áreas que fazem divisa com o Paraná.