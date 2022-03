Prefeitura de SP oferece mais de 400 vagas de emprego na semana de Carnaval

A Prefeitura de São Paulo oferece nesta semana de Carnaval mais de 400 vagas de emprego por meio do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo). As oportunidades são nas áreas de serviços, comércio e saúde.

São mais de 10 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias. Nessa área, será exigido o Ensino Médio completo. O salário para a atividade é de R$ 1.300 mensais, sendo que o trabalho será executado de segunda-feira a sábado.

Na área de serviços, há mais de 20 vagas disponíveis para atendentes de lanchonete. As ocupações englobam o atendimento ao cliente e, por essa razão, exigem desenvoltura e boa comunicação. Os contratados receberão por hora com valor médio de R$ 5 por hora.

Também há 10 oportunidades disponíveis para ajudantes de cozinha nesta semana. O profissional selecionado será responsável pelo preparo das refeições, auxiliará na montagem de pratos e finalização. Para participar do processo seletivo, é pré-requisito ter habilidade com utensílios de cozinha, Ensino Médio completo e, no mínimo, seis meses de experiência. O salário é de até R$ 1.600.

Os interessados podem realizar a inscrição pela internet até quarta-feira (2), às 18h, pelo Portal Cate. As unidades do Cate não funcionaram nos dias de ponto facultativo, retornando no dia 2 após o meio-dia

A equipe técnica fará a pré-seleção online dos interessados que atenderem ao perfil das vagas e estes serão agendados para demais etapas presenciais do processo seletivo.

Imigrantes e refugiados

O processo seletivo conta ainda com mais de 90 vagas para imigrantes e refugiados, com salário de R$ 750 mensais. Entre as oportunidades destacam-se 10 vagas para auxiliar de administração com escala de segunda à sexta-feira. A vaga é permanente, e o candidato pode ter Ensino Fundamental incompleto.

Serviço:

Inscrições para vagas de emprego no Cate

Período: Até 2 de março, às 18h

Inscrições: Portal Cate