Petrópolis: número de mortos chega a 231

Subiu para 231 o número de mortos confirmados em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após as fortes chuvas que atingiram a cidade no dia 15 de fevereiro. A atualização foi divulgada nesta terça-feira (º) pelo gabinete integrado responsável por coordenar ações na cidade.

Ontem, o número de vítimas fatais estava em 229. Entre os mortos da tragédia, mais de 40 eram menores de idade.

Ainda há cinco pessoas desaparecidas. Ao todo, 876 pessoas estão abrigadas em escolas municipais e no Colégio Estadual Rui Barbosa.

Até agora, 208 pessoas que morreram em decorrência das chuvas foram sepultadas no Cemitério do Centro, segundo a Prefeitura.

Pelo menos 24 pessoas foram resgatadas com vida pelas equipes, além de cerca de 300 animais domésticos.

Estragos em Petrópolis

Bombeiros e agentes da defesa civil auxiliam nas buscas a desaparecidos em Petrópolis (Tânia Rego / Agência Brasil)

O temporal que atingiu Petrópolis no mês passado provocou alagamentos, inundações e deslizamentos. O município decretou estado de calamidade pública.

A cidade já vinha sofrendo há dias, mas em 15 de fevereiro foram registrados cerca de 260 mm de precipitação em um período de apenas seis horas.

No dia 18, o governo estadual autorizou gastos de R$ 150 milhões para obras emergenciais em cinco áreas prioritárias em Petrópolis.

Histórico

A tragédia é a maior provocada pelas chuvas fortes já registrada no município pela Defesa Civil desde 1932, quando a medição teve início.

Em 2011, 71 pessoas morreram em Petrópolis e mais de 900 na serra fluminense por conta dos temporais. Até então, esta havia sido a maior tragédia deste século.

De acordo com o “Plano de contingência do município de Petrópolis para chuvas intensas - Verão 2021/2022″, elaborado pela Defesa Civil municipal, há relatos de inundações na cidade desde 1850. Os casos, contudo, se tornaram mais graves e preocupantes com o avanço da urbanização.

A cidade fica em uma serra a cerca de 840 metros de altitude média. O relevo também é um fator relacionado às fortes chuvas na cidade, segundo especialistas.