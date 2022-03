Menino de 9 anos do AM pesquisa como entrar despercebido em avião e foge para SP

Um menino de apenas 9 anos embarcou - sozinho e escondido - em um avião em Manaus, no Amazonas, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no último fim de semana. O menino não tinha passagem aérea, documentos ou malas.

Emanuel Marques de Oliveira foi dado como desaparecido na manhã do último sábado (26). Apenas no final do dia, a mãe, a eletricista Daniele Marques, descobriu que ele havia fugido de casa e ido parar em São Paulo.

A companhia aérea Latam e a empresa que administra o aeroporto de Manaus informaram que estão apurando como o menino conseguiu entrar na aeronave.

A Polícia Civil do Amazonas, que investiga o caso, solicitou imagens das câmeras de segurança e afirmou que o menino pesquisou na internet como entrar despercebido em um avião. Detalhes sobre a pesquisa, contudo, não foram revelados.

Ainda segundo as autoridades, a criança não tem histórico de violência familiar e, durante oitivas, declarou que apenas tinha o desejo de morar em São Paulo, com outros parentes.

Detalhes do desaparecimento

Em entrevista ao portal G1, a mãe do menino contou que percebeu que o filho não estava em casa logo cedo.

Daniele registrou boletim de ocorrência na delegacia e começou a divulgar a imagem do filho nas redes sociais. Por volta das 22h, recebeu a ligação de um funcionário da Latam informando que a criança estava no aeroporto de Guarulhos.

Após trâmites e negociações entre o Conselho Tutelar e a companhia aérea, o garoto voltou a Manaus na manhã de domingo (28).

À mãe, o garoto contou os detalhes da aventura. “Ele me disse que pegou alguns ônibus aleatórios aqui de casa [no bairro Tarumã-Açu] até chegar no aeroporto. Depois olhou no painel o horário dos voos e entrou em um deles. O meu filho passou por três vistorias sem que alguém notasse que ele estava sozinho, sem documentação nem bilhete de embarque”, disse a mãe à reportagem do G1.