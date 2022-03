Anonymous ataca de novo e agora ameaça revelar ‘segredos’ de Putin. Saiba todos os detalhes aqui!

Se você acompanhou nossa página ontem, possivelmente deve ter conferido uma das ações mais recentes do grupo hacker Anonymous, que conseguiu acessar o sistema do iate milionário do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o enviou para o “inferno”.

Agora, segundo detalhes do portal FayerWayer, em mais uma iniciativa, eles fazem uma ameaça ao líder político.

Aos que estão por fora, o Anonymous ameaça contar tudo que “ele escondeu por anos”, assim sendo, entende-se que muitas informações confidenciais podem a qualquer momento vir a público.

“Queremos um futuro para toda a humanidade. Portanto, seus segredos não estarão mais seguros. Putin, planejamos expor tudo o que você escondeu por anos” Disse o grupo de hackers.

O grupo de hackers conhecido como Anonymous que já deixou avisos para o Brasil e diversos outros países do mundo, emitiu um comunicado recente à Rússia, responsável por protagonizar ataques contra a Ucrânia: está declarado guerra!

Segundo informações, as primeiras ações do grupo já foram evidenciadas. Vamos entender melhor? Para quem está curioso, o Anonymous começou alterando os dados de tráfego marítimo e fizeram com que o iate de Putin parecesse ter caído na Ilha das Serpentes, localizada na Ucrânia, e depois mudou seu destino para “inferno”. Este ataque em específico foi comandado pelo grupo Anonleaks, parte do Anonymous.

Aos que estão por fora deste tema, desde setembro, o iate de luxo de 82 metros passava por uma reforma no estaleiro Blohm-Voss, na Alemanha, com o objetivo de instalar duas novas grandes varandas, o casco foi limpo e os motores foram revisados, segundo informações.

