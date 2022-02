Foto de mulheres de biquíni em viatura vira alvo de investigação da polícia do RJ

A foto de três mulheres de biquíni posando encostadas em uma viatura da Polícia Civil do Rio de Janeiro tomou conta das redes sociais e está sendo investigada pela Corregedoria Geral da Polícia Civil.

A placa do carro foi tampada propositalmente com um plástico preto antes das fotos serem tiradas para dificultar a identificação da viatura e também do distrito policial a qual ela está ligada.

De acordo com informações, a foto teria sido publicada em uma conta do Instagram e rapidamente apagada após a repercussão que o caso tomou.

A Polícia Civil informou que a conduta é considerada “de natureza grave e o agente poderá ser demitido”, mas não quis adiantar mais detalhes sobre a investigação ou se já há pistas para identificar o agente responsável.

Esse não é o primeiro caso de imagens de mulheres nuas ligadas à polícia que vazam na Internet e viram motivo de investigação. Em outro caso apurado pela Corregedoria, uma foto feita no ano passado mostrava a companheira de um policial nua andando no interior de uma delegacia do Rio.

As imagens foram parar na Internet e viralizaram, gerando mais uma investigação contra a força policial no estado. De acordo com a Corregedoria, o casal aguardou o movimento da delegacia diminuir com a troca do turno da noite para fazer as fotos da mulher andando pelo distrito completamente nua, subindo escadas e até mesmo saindo de uma viatura policial que estava parada na porta da delegacia.

As fotos vazaram porque os dois encaminharam as imagens para um grupo dedicado à prática de swing (troca de casais) por um aplicativo de mensagem. Alguém do grupo vazou as imagens para as redes e com base nessas fotos foi instaurado o inquérito da Corregedoria.

O policial foi afastado de suas funções e aguarda decisão da Corregedoria da Polícia Civil.