Arthur do Val diz que está viajando para Ucrânia: “é hora de palanque?”, reage internauta

Deputado Arthur do Val e coordenador do MBL Renan Santos (Reprodução / Instagram)

Pré-candidato ao governo de São Paulo, o deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido nas redes sociais como “Mamãe Falei”, anunciou que está viajando em companhia do coordenador nacional do MBL Renan Santos para a fronteira da Ucrânia com a Eslováquia, segundo noticiou o jornal EXTRA.

Nas redes sociais, a ideia da viagem para a Ucrânia em um momento tenso como o atual soou mal entre os internautas, que não pouparam adjetivos para qualificar o movimento como oportunista.

“Você acha mesmo que é hora de querer fazer palanque de campanha mano?”, questionou um internauta. “Ah mano, sensacionalismo barato é exatamente o que queima vcs dois”, disse outro.

ROTEIRO DA VIAGEM

De acordo com o que eles publicaram nas redes sociais, pretendem relatar o que está ocorrendo na região. “Pessoal, eu e Arthur estamos indo pra fronteira com a Ucrânia, a pedido de amigos de lá, pra fazer cobertura / entrevistas. É o fato político, talvez, mais importante das nossas gerações”, postou o coordenador do MBL.

O anúncio de Do Val foi feito através de um vídeo postado nas redes onde aguarda um voo para Viena, na Áustria, e de lá pegariam um carro para chegar à fronteira da Ucrânia.

O deputado disse que o objetivo de sua viagem é contrapor a posição do presidente Jair Bolsonaro, que pretende adotar uma postura neutra na invasão russa à Ucrânia. “Nós vamos ver parte do bolsonarismo tentando justificar o que o Putin está fazendo e outros dizendo que não é guerra e não dá pra politizar o assunto”, disse Arthur.

O líder do MBL Renan Santos que o convite para acompanhar os acontecimentos na Ucrânia veio dos movimentos sociais ucraniano, que criticam a forma como Bolsonaro se posiciona frente a guerra. “O Brasil está cumprindo um papel ridículo, não tem nada a ganhar com essa história. E fica o Bolsonaro apoiando (a Rússia) e o Lula do outro lado também está passando pano”, disse.