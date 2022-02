Após 10 anos foragido, pastor acusado de estelionato e estupro é preso em SP

Um pastor da igreja evangélica procurado pela polícia há mais de 10 anos pelos crimes de estelionato, estupro e roubo foi preso neste domingo, na cidade de Guareí, no interior de São Paulo.

De acordo com informações da polícia civil, o homem identificado apenas como Eduardo foi preso depois de um culto ministrado na igreja evangélica Assembleia de Deus, no Ministério de Piracicaba. No ato da prisão, ele foi flagrado também portando documentos com identidade falsa.

Segundo a igreja Universal, o pastor Eduardo se converteu há 14 anos e largou a vida do crime, tornando-se Mestre em Teologia e fazendo o doutorado e nunca mais voltou à vida de crimes

“O Pastor Eduardo, antes de sua conversão, teve uma vida pregressa não condizente com os ensinamentos bíblicos. Por esse motivo, foi preso. Após, se converteu ao evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, buscando uma vida social digna, dentro dos princípios da Palavra de Deus. Hoje ele trabalha registrado para ganhar o pão de cada dia e sustentar sua família dignamente. Desde sua conversão, 14 anos atrás, não mais voltou à vida pregressa. Começou sua carreira eclesiástica chegando ao pastorado de forma ilibada. Hoje é graduado como Mestre em Teologia, e estudando o doutorado, além de acadêmico em filosofia. Pastor Eduardo é um homem digno, com um passado triste, mas isso faz parte da sua história e que nunca será apagada.”

Outro caso de estupro

Também foi preso, desta vez no Rio de Janeiro, no final do ano passado, o pastor Sérgio Amaral Brito, de 59 anos, acusado de abusar de pelo menos sete vítimas, uma delas de apenas 12 anos.

Pastor Sérgio, segundo a polícia, dava atendimento como psicanalista, sexólogo e terapeuta em um consultório na cidade carioca de Magé, na Baixada Fluminense.

Segundo as vítimas, o pastor oferecia um “abraço terapêutico” e aproveitava para se esfregar no corpo das mulheres.