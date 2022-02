Pesquisa: 64% acreditam que é possível reverter impactos das mudanças climáticas

A empresa de educação Pearson divulgou os resultados da Global Learner Survey 2021 - Parte 4. Pessoas com idades entre 16 e 70 anos em cinco países (Brasil, China, Estados Unidos, México e Reino Unido) foram entrevistadas para entender o que pensam sobre as mudanças climáticas e como se sentem sobre a educação e as informações que recebem sobre o assunto. Brasileiros, assim como os mexicanos, se mostraram otimistas: 64% acreditam que os efeitos das mudanças climáticas ainda podem ser evitados.

Os brasileiros (71%) também lideram o grupo de entrevistados que atualmente estão tentando se informar sobre as questões climáticas. A China tem a menor proporção (48%).

A maioria dos entrevistados (61%) em todo o mundo está ativamente tentando se educar sobre as questões climáticas. As três principais fontes de informação que os respondentes estão usando atualmente são: imprensa (58%), redes sociais (43%) e filmes (42%). Apesar do acesso às redes sociais ser alto, essa fonte de informação está entre as menos confiáveis para os participantes (51%). As mais confiáveis são experiência pessoal (77%), livros (76%) e filmes (72%).

A experiência pessoal parece ter um grande peso. Oitenta e quatro por cento dos entrevistados em todo o mundo dizem que, depois de aprender mais sobre as mudanças climáticas, agiram em suas próprias vidas para reduzir seu impacto.

Confira outras conclusões da Global Learner Survey:

Aproximadamente metade dos entrevistados em todo o mundo (55%) afirma que provavelmente procurarão emprego em uma área que tenha um impacto positivo direto sobre o meio ambiente. México (68%), Brasil (63%) e China (62%) lideram os índices.

Mais da metade dos entrevistados em todo o mundo (58%) não sente que os tópicos relacionados ao meio ambiente foram ensinados de forma adequada quando eles estavam na escola. O Brasil está na contramão desse índice, com 44%.

Mais da metade dos entrevistados em todo o mundo acredita que as crianças devem começar a aprender sobre as mudanças climáticas na escola primária ou antes. Brasil e México são os dois países que preferem começar essa educação já na fase pré-escolar, com 48% e 51%, respectivamente.

Mais da metade dos brasileiros (53%) e dos mexicanos (54%) acredita que é muito importante que as suas carreiras tenham um impacto ambiental positivo, enquanto EUA (28%), Reino Unido (19%) e China (28%) têm índices mais baixos.

A Pearson conduziu o estudo em parceria com a Morning Consult, empresa global de inteligência. Ao todo, foram ouvidas 5 mil pessoas por meio de entrevistas online entre os dias 26 de outubro e 2 de novembro. Os resultados são representativos da população com acesso à internet em cada país, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa está sendo realizada e publicada em vários capítulos temáticos ao longo do ano. Esta foi a parte divulgada.