União Europeia anuncia mais sanções financeiras contra a Rússia

Sebastian Kurz diz defender a Europa, mas políticas mais duras de migração podem gerar tensões com a União Europeia

Buscando travar a invasão russa ao território ucraniano, a União Europeia (UE) anunciou novas sanções contra a Rússia. Entre as medidas anunciadas está o congelamento dos ativos europeus detidos pelo presidente russo, Vladimir Putin, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov.

Além disso, a UE decidiu cortar o acesso russo aos principais mercados financeiros do mundo e, com essa medida, pretende atingir 70% da banca russa (maiores instituições financeiras do país) e empresas estratégicas controladas pelo Estado.

Tropas russas invadem Ucrânia Twitter (Reprodução)

As novas sanções também criam limitações às exportações e importações. Segundo a União Europeia, haverá, por exemplo, restrições à vendas de petróleo e à compra de tecnologia pelas empresas da Rússia. Outra medida é a de tirar o acesso privilegiado a vistos europeus de diplomatas, altos funcionários e empresários russos.

Presidente da Ucrânia

Na manhã deste sábado (26), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou um novo vídeo para mostrar que não abandonou o país e, também, para fazer um apelo. Na capital Kiev, ele pediu para que a população não entregasse seu armamento e, ainda, assegurou que há armas e equipamento enviado por países amigos.

Mesmo com várias áreas da cidade de Kiev bombardeadas durante a madrugada, as forças ucranianas resistem. Nesta noite, um míssil atingiu um edifício residencial no bairro de Zhuliany, na capital ucraniana e a cidade estratégica de Mariupol está sob cerco, mas ainda não foi tomada pelas tropas russas.

Presidente da Ucrânia diz que país foi ‘deixado sozinho’ após invasão russa Twitter (Reprodução)

Na última quinta-feira (25), a Rússia lançou uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeio de alvos em várias cidades, que já deixaram mais de 120 mortos, incluindo civis, e centenas de feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU citou 100 mil deslocados no primeiro dia de combates.

LEIA TAMBÉM:

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a “operação militar especial” na Ucrânia visa “desmilitarizar e desnazificar” o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, acrescentando que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo de “resultados” e “relevância”.

O ataque foi condenado pela comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, além da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU. Sanções em massa foram aprovadas contra a Rússia.

Protestos

Desde que os ataques começaram, milhares de pessoas têm protestado em frente às embaixadas russas em diferentes países. Na Rússia, pelo menos 1.800 manifestantes foram detidos por participarem de protestos contra a guerra.

Comboios sucessivos transportam civis para fora da Ucrânia. Nos trens seguem sobretudo mulheres e crianças, sendo que a maior parte passa noites ao relento para conseguir um lugar.

LEIA TAMBÉM: