Confira 4 sugestões de parques de São Paulo para curtir no Carnaval

Este é mais um ano em que os foliões de plantão vão precisar guardar suas fantasias e esperar. Isso porque, com o avanço da variante Ômicron da covid-19, a cidade de São Paulo não liberou os blocos de rua neste Carnaval. Mas calma: há alternativas para se divertir no feriado mesmo assim.

O app Tripsz, que conecta viajantes a agências de turismo com excursões pelo Brasil, reuniu quatro atrações próximas a São Paulo para quem quer aproveitar a data para fazer viagens curtas. Confira:

Thermas dos Laranjais

Localizado na cidade de Olímpia, interior de São Paulo, o parque é uma das principais atrações da região. Aparece como o segundo mais visitado do mundo segundo o Themed Entertainment Association, ficando atrás do parque chinês Chimelong Water Park.

Thermas dos Laranjais - SP Divulgação

Hopi Hari

Um dos maiores parques de diversão da América Latina, o Hopi Hari fica localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do Estado de São Paulo. O Parque é uma das atrações favoritas de São Paulo e proprietário da única montanha-russa de lançamento do País, que atinge até 86 km/h em apenas três segundos.

Parque de diversões Hopi Hari Divulgação

Wet’n Wild

O parque aquático Wet’n Wild, localizado a 30 minutos de São Paulo, vizinho do Hopi Hari, reúne mais de 25 atrações classificadas como família, moderadas e radicais. Só quem já visitou o parque sabe o quanto vale a pena esse passeio, uma ótima opção para os dias quentes de São Paulo.

Parque Aquático Wet'n Wild Divulgação

Hotel Parque dos Sonhos - Socorro SP

A cerca de 150 km de São Paulo, Socorro é referência em ecoturismo e esportes de aventura. A cidade tem na natureza um dos principais atrativos, com atrações que incluem tirolesa, para os amantes de esportes, e atividades do Hotel Fazenda Parque dos Sonhos. O turista sai da estância no Circuito das Águas Paulista e aterrissa na cidade de Bueno Brandão, em Minas Gerais.