Bancos fecham no carnaval e reabrem na Quarta-feira de Cinzas

Agências bancárias em todo o país tiveram na sexta-feira (25) o último dia de atendimento ao público antes do carnaval. Elas ficarão fechadas na segunda (28) e na terça- feira (1). O expediente será retomado a partir das 12h na Quarta-feira de Cinzas (2), com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

“Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de três horas de funcionamento”, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A entidade orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências.

As contas de consumo como água, energia, telefone e carnês com vencimento em 28 de fevereiro e 1° de março poderão ser pagas, sem juros, na quarta-feira (2).

LEIA TAMBÉM: Tragédia em Petrópolis: corpo do estudante Gabriel, que estava no ônibus, foi encontrado

Rodízio em São Paulo

O rodízio municipal de veículos será suspenso na capital paulista durante o carnaval e a Quarta-feira de Cinzas (2). As restrições à circulação de veículos no centro expandido da cidade nos horários serão retomada na quinta-feira (3).

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a previsão feita com as concessionárias que administram as rodovias que saem de São Paulo é que dois milhões de veículos trafeguem nos sentidos do litoral e do interior entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março.

As restrições do rodízio valem para os horários das 7h às 10h e das 17h às 20h. A cada dia da semana a interdição atinge os veículos com dois finais de placa diferentes: 1 e 2 às segundas-feiras; 3 e 4 às terças-feiras; 5 e 6 às quartas-feiras; 7 e 8 às quintas-feiras; 0 e 9 às sextas-feiras.