Explode bomba no ônibus do Esporte Clube Bahia

Lateral do ônibus que transportava os jogadores do Esporte Clube Bahia (Foto: Reprodução/Twitter)

O ônibus que transportava os jogadores do Esporte Clube Bahia foi atingido por uma bomba na noite desta quinta-feira (24).

O time de futebol se deslocava em direção à Arena Fonte Nova, em Salvador, onde disputaria a primeira rodada da Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa.

A bomba quebrou o vidro de algumas janelas do veículo. Outros explosivos também foram lançados contra o ônibus.

De acordo com a publicação feita na conta oficial do clube no Twitter, o goleiro Danilo Fernandes apresenta o caso mais preocupante.

Estilhaços atingiram o rosto do atleta, em locais muito próximos aos olhos. Ele foi encaminhado para um dos hospitais mais próximos do estádio.

O lateral esquerdo Matheus Bahia também foi afetado, mas de forma superficial.

Um carro que estava ao lado do ônibus na hora do ataque também foi atingido, mas não há feridos. O acidente aconteceu na altura do último viaduto da Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida também como Avenida Bonocô.

A suspeita é que os próprios torcedores do Bahia tenham cometido o atentado.

“Do tamanho da bomba, do estrondo da bomba, se uma das bombas entra no espaço que a outra provocou, com certeza causaria uma morte ali dentro”, disse o técnico do time, Guto Ferreira, em entrevista à ESPN.

O treinador lamentou o episódio. “Acho uma imbecilidade, as pessoas acham que esse tipo de coisa intimida o atleta e faz com que ele tenha rendimento. Os problemas não são resolvidos dessa maneira”, reclamou.

Os jogadores decidiram seguir com o jogo. O Bahia passa por uma fase de muita cobrança, especialmente após o time ter sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

