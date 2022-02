“Vera da Ucrânia”: A história da youtuber que mostrava seu país e agora pede ajuda

Uma jovem ucraniana, que se tornou popular com seu canal do youtube conhecido como “Vera da Ucrânia”, passou de compartilhar as belezas de seu país para agora pedir socorro após os acontecimentos recentes que envolvem o conflito com a Rússia.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Publimetro Chile, a jovem publicou uma mensagem na qual revelou detalhes sobre a situação atualmente enfrentada. Confira abaixo:

“As fronteiras e cidades próximas são as que mais sofrem e são atacadas. Sei que no meu país todos vivemos realidades diferentes, algumas piores que outras. Após algumas horas de upload deste vídeo, fomos bombardeados. Só peço a Deus que isso acabe logo”

Há alguns dias, Vera havia compartilhado um vídeo desfrutando da neve e caminhando pela cidade, como faz na maioria de seus registros, porém após a situação que se complica cada vez mais, ela resolveu apagá-lo como forma de empatia por tudo que vem ocorrendo.

A maioria dos vídeos de Vera são em espanhol, idioma este que ela aprendeu devido ao contato com a comunidade latina que vive em seu país. Ela também morou durante um ano em El Salvador.

Por fim, a jovem publicou uma mensagem em sua conta do Instagram na qual agradeceu todo o apoio recebido e acrescentou alguns detalhes: “Eu vejo suas mensagens. Obrigado a todos por suas palavras. A Internet não funciona tão estável. É verdade que eles estão bombardeando desde a manhã, os aviões de guerra voam periodicamente, a sirene estava soando. [...] Eles estão bombardeando as fronteiras e por unidades militares. As casas e os edifícios estão bem nesta parte da cidade”, disse em seu story no Instagram.

