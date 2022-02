Ucrânia: Mapa interativo mostra toda a movimentação das tropas russas; confira

Nos últimos dias, os olhos do mundo se voltaram para a Ucrânia devido ao seu conflito com a Rússia. E, para entender melhor qual o cenário atual e toda a movimentação feita, uma vez que a tropa russa já ocupa diversos pontos estratégicos do território ucraniano, foi criado um mapa interativo.

Segundo detalha o portal FayerWayer, o mapa interativo foi criado pela Fundação Rondeli da Geórgia, entidade especializada em estudos internacionais.

Mas e então, como funciona na prática este mapa interativo da Ucrânia?

Com base na cartografia digital disponibilizada pelo Google, o mapa mostra em diferentes camadas detalhes como:

Defesa antiaérea;

Assalto aéreo;

Artilharia.

Outros aspectos também são destacados ao acessar o recurso.

Por fim, para o mapa interativo, a Fundação utilizou a nomenclatura da norma MIL-STD-2525D, o que faz com que seja mostrado de forma clara toda a origem dos quartéis por unidade.

Clique aqui para conferir o mapa interativo e todos os seus detalhes

Ucrânia denuncia ataque hacker em sites oficiais durante conflito com a Rússia

O conflito entre Ucrânia e Rússia eleva cada vez mais seu grau de complexidade, com impactos que já foram evidenciados recentemente e que ganharam as redes ao redor do mundo, gerando ainda mais dúvidas sobre quais os próximos passos que serão adotados.

Segundo detalhes revelados, além da ocupação pelas tropas russas em territórios ucranianos, o que fez com que o governo do presidente Volodymyr Zelensk declararasse Lei Marcial, e consequentemente tenha resultado em conflitos armados e com bombas, o fato se amplia agora à ataques cibernéticos por hackers.

Afinal, qual a denúncia da Ucrânia?

Recentemente, o Serviço de Estado para Comunicações Especiais e Proteção de Informações da Ucrânia comunicou que várias páginas oficiais do Estado, além de entidades bancárias, sofreram ataques DDoS maciços.

