Tragédia em Petrópolis: corpo do estudante Gabriel, que estava no ônibus, foi encontrado

“Eu encontrei meu filho”, disse Leandro Rocha, pai do estudante Gabriel, de 17 anos, que foi filmado em cima do ônibus sendo arrastado pela enxurrada no temporal de Petrópolis, que deixou mais de 200 mortos e 48 desaparecidos.

Gabriel aparece no vídeo filmado por moradores em cima do ônibus com outros passageiros tentando escapar da enxurrada que arrastava o ônibus para o rio Quitandinha, que corta a cidade. Desde então, ele estava desaparecido e sua família várias vezes foi às redes sociais pedir ajuda nas buscas.

O corpo foi encontrado pelas equipes de resgate dentro do rio e no mesmo dia foi realizada a coleta de material genético da família para fazer a identificação.

As buscas foram concentradas em determinado ponto do rio depois que um dos pés do tênis que o jovem usava foi encontrado, próximo ao local onde o ônibus desapareceu nas águas. O tênis foi achado depois que uma retroescavadeira retirou árvores que acumulavam na beira do rio.

Embora esteja com o coração partido, Leandro agradeceu por ter encontrado o filho, mesmo sem vida. “Queria agradecer primeiro a deus porque nós encontramos meu filho. Queria deixar uma mensagem, também, de que não parassem com as busca dos que ainda estão desaparecidos. Eu encontrei meu filho e têm muitos aí ainda com a esperança de encontrar os seus”, disse.

LISTA DE MORTOS

A polícia civil divulgou uma lista com o nome das pessoas mortas e desaparecidas no temporal que atingiu a região serrana de Petrópolis na semana passada. Até a manhã desta quinta-feira, 192 vítimas haviam sido identificadas e 48 estavam desaparecidas, de acordo com dados da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ), Polícia Civil, e a Prefeitura de Petrópolis.