Tragédia em Petrópolis: 40 crianças e adolescentes se juntam à lista de mortos

A tragédia que se abateu sobre a cidade serrana de Petrópolis (RJ) deixou 200 vítimas e dezenas de histórias de pessoas que perderam parentes, amigos, mas principalmente de pais que perderam filhos.

Quarenta crianças fazem parte do total de vítimas computadas até agora, desde bebês de colo até crianças que nunca terão a chance de chegar à idade escolar.

Uma dessas crianças que morreram neste desastre é a pequena Ana Clara, de 6 anos, caçula de três irmãos, que morreu com a mãe, Eliane Regina Rufino, de 46 anos. Testemunhas disseram que as duas, mãe e filha, estavam com as mãos dadas quando os corpos foram desenterrados pelas equipes de salvamento.

Outra história de cortar o coração foi a morte do menino Bento Garcia, de 5 anos, que era autista e tinha acabado de entrar na escola. Ele foi levado pela correnteza no colo do pai, que lutava para tentar salvá-lo. Da sua família morreram a mãe, o avô e uma irmã de apenas 1 ano.

O pequeno Claudio, de apenas 4 anos, também soma-se as vítimas de Petrópolis. Ele, seu irmão de 13 anos, sua irmã, de 11 e sua mãe foram soterrados pela avalanche de lama que desceu das encostas no bairro Sargento Boening durante a tempestade. O pai, que está em estado de choque após a morte de toda a família, só sobreviveu porque não estava em casa no momento da tragédia. Segundo ele, sua esposa ligou no momento do desastre dizendo que a encosta estava descendo com as chuvas.

ESTUDANTE DO ÔNIBUS

O corpo do estudante Gabriel Rocha, estudante que aparece nas imagens dos vídeos que saíram na Internet mostrando um ônibus sendo carregado pela enxurrada, foi achado nesta quinta-feira, de acordo com o pai do rapaz, Leandro Rocha.

Gabriel aparece nas imagens em pé, em cima do ônibus, tentando ajudar as pessoas a saírem do veículo. As equipes de busca encontraram um dos pés do seu tênis próximo ao local onde o ônibus afundou e encontraram o corpo após retirarem restos de árvores do local.

“Eu encontrei meu filho”, disse o pai, emocionado.