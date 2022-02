Prepare o bolso: pãozinho, milho e gasolina devem subir de preço com guerra na Ucrânia

A invasão russa e a deflagração da guerra na Ucrânia interferem diretamente nos mercados financeiros mundiais e em uma economia globalizada afeta a cadeia de alimentos em todos os países.

Isso deve ocorrer, no caso do Brasil, principalmente no preço dos produtos à base do trigo e do milho, já que Rússia e Ucrânia são importantes produtores mundiais de cereais. Os dois países, juntos, são responsáveis por 15% da produção mundial de trigo. A Ucrânia vende 17% do milho consumido em todo o mundo.

Como o Brasil não é autossuficiente em trigo e importa o cereal da Argentina e Estados Unidos e o produto é negociado em dólar, os preços já subiram e devem afetar o preço aqui, em caso de um conflito prolongado na região.

A pressão sobre o dólar e a valorização do produto negociado nas bolsas deve se refletir diretamente no preço dos derivados, no caso do Brasil o pãozinho francês, biscoitos, bolachas e derivados do milho, como farinhas.

PETRÓLEO

As notícias de invasão russa na Ucrânia fizeram com que nas primeiras horas de pregão o preço do barril de petróleo tipo Brent chegasse a US$ 100, maior valor de negociação desde 2014.

Como a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo do mundo e as sanções internacionais deveM interromper a negociação do produto nas bolsas, o preço no mercado internacional será severamente pressionado.

Como a Petrobras segue uma política de preços ‘pareada’ com a flutuação do mercado internacional, a gasolina deve chegar mais cara nas bombas já nos próximos dias.

DÓLAR E BOLSA

Nesta quinta, a moeda saltou para R$ 5,1052, a maior valorização diária desde 8 de setembro. Segundo os especialistas, a alta acentuada denota a aversão dos investidores ao risco do mercado com a guerra na Ucrânia.

Durante a tarde, o dólar chegou a atingir a máxima de R$ 5, 165, um ajuste na cotação de 3,23%,

O cenário de guerra também ajudou a derrubar a Bolsa de Valores Brasileira, que operou em baixa de 0,52%, aos 111.428,18 pontos.