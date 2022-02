Mulher de 33 anos sofre mal súbito e morre durante treino em academia de Salvador

Aline Ramos, de 33 anos, morreu na noite desta quarta-feira enquanto se exercitava em uma academia de musculação em Salvador, na Bahia.

De acordo com os frequentadores do local, ela começou a passar mal enquanto praticava exercícios. Ainda não se sabe exatamente a causa da morte, mas a suspeita inicial é de que ela tenha sofrido um mal súbito.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para atender a emergência, mas constatou a morte de Aline assim que chegou ao local, que teve que ser esvaziado para que legistas da polícia pudessem fazer a perícia do corpo.

Na manhã desta quinta-feira, a academia voltou a abrir normalmente.

MORTE SÚBITA

Casos de atletas e mesmo de pessoas comuns vítimas de mortes súbitas não são tão incomuns como a maioria das pessoas pensam.

Na semana passada um personal trainer de apenas 32 anos também morreu após um mal súbito durante uma corrida em uma praça da cidade de Maceió.

Segundo testemunhas, a vítima, Felipe Brandão, tinha nadado na praia e logo em seguida começou a fazer uma corrida, quando começou a passar mal.

Quando a equipe do SAMU chegou ao local ele já estava desacordado. Imediatamente os paramédicos iniciaram uma massagem cardíaca, mas o personal faleceu no local.

ACIDENTE TAMBÉM MATA

Outro caso estranho ocorrido em academia aconteceu no México, mas desta vez não teve nada a ver com mal súbito. Na verdade, foi um acidente fatal. Uma mulher treinava na academia, no México, tentou levantar uma barra com peso total de 180 quilos. A barra desequilibrou e caiu sobre sua garganta, esmagando a carótida, segundo notícia do The Mirror.

A equipe de emergência foi acionada e não demorou para chegar ao local, mas ela já não apresentava mais sinais vitais.