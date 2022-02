Maduro, na Venezuela, e Ortega, na Nicarágua, declaram apoio à invasão russa

Os presidentes venezuelano Nicolás Maduro e nicaragUense Daniel Ortega declararam nesta quinta-feira apoio à invasão russa da Ucrânia, iniciada nesta madrugada.

Maduro fez um pronunciamento na TV venezuelana e disse que seu país “está com as causa corajosas e justa do mundo”. “A Venezuela está com Putin, está com a Rússia”, disse. O presidente da Venezuela disse ainda que pretende se aliar cada vez mais com a Rússia.

Segundo Ortega, a ação da Rússia é uma defesa contra a tentativa ucraniana de se aliar com a Rússia. “A Ucrânia está procurando uma maneira de entrar na Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e entrar na Otan é dizer: ‘vamos à guerra com a Rússia”

Em sua declaração, ele disse que tem certeza que “fizeram uma eleição lá, como fizeram na Criméia, e as pessoas votarão por se juntar à Rússia e retornarão à situação como era antes da queda da União Soviética”.

AMEAÇAS

Horas após anunciar o início do ataque à Ucrânia, na noite desta quarta-feira, o presidente russo Vladimir Putin disse que todas as decisões já haviam sido tomadas e alertou que qualquer país que interferir na ação russa na Ucrânia. “Quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentado na história”, disse Putin.

Putin jogou a responsabilidade da guerra nas costa da Ucrânia. “Toda responsabilidade será do regime da Ucrânia. Todas as decisões já foram tomadas. A verdade está do nosso lado. Os objetivos serão atingidos”, disse em sua declaração.

Ciente de que o país sofrerá severas sanções por parte dos Estados Unidos e dos países europeus, o presidente também pediu à população que se prepare para alterações na vida cotidiana. “Será necessário se adaptar às mudanças que podem acontecer”, afirmou.