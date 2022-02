Invasão russa faz dólar ter maior valorização diária desde setembro

Após quatro dias de queda consecutiva, tendo fechado nesta quarta-feira a R$ 5,10, a moeda norte-americana voltou a disparar nesta quinta-feira com as notícias da invasão da Rússia na Ucrânia.

Nesta quinta, a moeda saltou para R$ 5,1052, a maior valorização diária desde 8 de setembro. Segundo os especialistas, a alta acentuada denota a aversão dos investidores ao risco do mercado com a guerra na Ucrânia.

Durante a tarde, o dólar chegou a atingir a máxima de R$ 5, 165, um ajuste na cotação de 3,23%,

O cenário de guerra também ajudou a derrubar a Bolsa de Valores Brasileira, que operou em baixa de 0,52%, aos 111.428,18 pontos.

As bolsas européias também acusaram os riscos e tiveram fortes quedas no decorrer do dia, acumulando perdas que ultrapassaram a 4% em alguns dos países, como na Itália, onde a Bolsa de Milão fechou em queda de 4,14%. Na Alemanha o pregão encerrou o dia com -3,96 e na Inglaterra, -3,88%.

CRIPTOATVOS

Nem as moedas virtuais saíram ilesas das notícias de ataque na Ucrânia nesta quinta-feira. No início da madrugada, O bitcoin, principal criptomoeda do mundo caia 9% e a Etherun, segundo moeda virtual mais conhecida, era negociada em queda de 12,5%.

De acordo com os analistas, somente naquele horário mais de US$ 100 bilhões evaporaram nas contas dos investidores, muitos dos quais apostaram na compra baseados na alta da cotação do dia anterior.

No final do dia, o bitcoin era negociado em queda de 4,63%, vendida a US$ 38.336 e a Ethereum a -7,84%, a US$ 2.628,23.

Guerra na Ucrânia

O sinal verde para invasão da Ucrânia foi dada pelo presidente Vladimir Putin no final da noite desta quarta-feira, iniciando a maior guerra de um país europeu contra outro desde a segunda guerra mundial.

Até o começo da noite desta quinta-feira, autoridades ucranianas atestavam 57 mortos e 169 feridos nos ataques russos.