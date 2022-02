Invasão na Ucrânia: US$ 100 bilhões em criptomoedas evaporaram do mercado

A operação militar da Rússia na Ucrânia autorizada pelo presidente Vladimir Putin no final da noite desta quarta-feira já começa a gerar sérias consequências que devem afetar todo o mundo e, principalmente, os mercados de ações e de criptomoedas.

Durante a madrugada da invasão, o Bitcoin já apresentava uma queda de 9% e já voltou a ser negociada na faixa dos US$ 34 mil. O Ehereum, a segunda maior criptomoeda do mundo recuava no mesmo horário 12,5%, cotada em US$ 2.381,75.

Algumas criptomoedas menores tiveram um recuo ainda mais forte e em alguns casos já atingiu 20% de queda apenas nas primeiras horas desta quinta-feira.

Somadas todas as quedas, o mercado de criptomoedas assiste sem pode reagir a um montante de US$ 100 bilhões desaparecendo somente nas primeiras horas de invasão, frustrando os traders que apostaram na compra depois da alta das cotações registradas ontem. Somente nas primeiras horas do ataque eles já haviam perdido cerca de US$ 240 milhões em criptoativos.

Mas por enquanto os especialistas evitam projetar um cenário mais desastroso e defendem que um arrefecimento da crise com a aplicação de sanções contra a Rússia pode ajudar na recuperação dos criptoativos.

Para outros, o cenário pode inclusive ser benéfico para as crptomoedas, já que elas são uma alternativa para a Rússia burlar o severo bloqueio econômico que sofrerá pela invasão da Ucrânia.

Dólar e Petróleo

O dólar, que nesta quarta-feira fechou na casa dos R$ 5, saltou para R$ 5,13 às 13h no mercado avista, refletindo a invasão russa na Ucrânia, com preço do petróleo e gás disparando em todos os mercados mundiais e elevando a inflação mundial.

Segundo os analistas, se o conflito for prolongado, o dólar pode ampliar sua valorização ainda mais rapidamente e afetar o fluxo de capitais em mercados emergentes como o Brasil.