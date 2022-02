Famílias utilizam estações de metrô como abrigo antiaéreo na Ucrânia

Famílias se acumulam em estações de metrô por toda a Ucrânia em uma tentativa desesperada de se proteger dos ataques aéreos realizados pelas tropas russas.

Conforme a notícia publicada pela CNN Internacional, milhares de pessoas seguiram com suas famílias e animais de estimação para estações subterrâneas do metrô na esperança de se protegerem dos ataques aéreos realizados pelas tropas russas.

Clarissa Ward, principal correspondente internacional da CNN, estava próxima a uma estação de metrô em Kharkiv. “É absolutamente surreal. Ontem as estações estariam cheias de passageiros indo e vindo do trabalho. Hoje, tornou-se um abrigo antiaéreo improvisado”.

People taking shelter inside a subway station in Kharkiv . Pray for everyone. https://t.co/Qh0XjZSyXx via @9GAG — ghassan moukahal (@ghassanmo) February 24, 2022

“As pessoas começaram a chegar aqui... Estão assustadas. Estão confusas. Estão desesperadamente incertas sobre o que devem fazer, porquanto tempo devem se abrigar aqui e para onde vão quando saírem daqui”.

Ao falar com uma das mulheres que buscava abrigo no local, Clarissa foi informada de que muitos ali saíram de suas casas às pressas, somente com itens necessários para sobrevivência.

“Apenas documentos e algum dinheiro, e principalmente não podemos usar o dinheiro porque não tenho certeza de conseguir usar os cartões agora. Não tenho certeza se posso chegar a qualquer lugar de Kharikiv agora”, teria dito a mulher.

Ela ainda afirma ter um carro, mas afirma que enquanto estiver na Ucrânia não está segura em qualquer cidade que for.

Estações de metrô viram abrigos antiaéreos

A situação em Kiev, capital ucraniana, também não foi muito diferente. Diversas estações de metrô se tornaram abrigos antiaéreos improvisados.

Segundo testemunhas, as estações estão abarrotadas de pessoas carregando suprimentos e se organizando em grupos na esperança de se protegerem diante de um ataque russo.

Apesar das estações estarem repletas de pessoas, a circulação de trens foi mantida até o momento da publicação.

Com os ataques, milhares de ucranianos se apressaram para fugir de Kiev provocando o engarrafamento das rodovias que seguem para fora da capital ucraniana.

Em declaração, Matthew Chance, da CNN, afirma: “Enquanto ouvirmos essas sirenes de ataque aéreo, é possível imaginar o pânico que as pessoas da cidade estão sentindo ao serem retiradas de suas camas com as explosões que ocorrem ao nosso redor”.