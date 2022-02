Esposa de Dentinho, ex-Shakhtar, lamenta ataque russo e pede orações

A influenciadora digital Dani Souza, esposa do jogador de futebol Dentinho, usou as redes sociais para comentar o ataque russo à Ucrânia. O casal morou no país até o ano passado, pelo período em que o atleta atuou no clube Shakhtar Donetsk - quase 10 anos.

“Que horror! A gente sempre soube que ele poderia atacar e tomar a cidade [Kiev] em uma semana! Saímos da Ucrânia, mas nossos amigos e todos que conhecemos estão na cidade!”, escreveu Dani no stories do Instagram.

Dani repostou vídeo de jogadores de futebol brasileiros que pedem ajuda para deixar a Ucrânia. “Precisamos ajudar a tirar esses brasileiros”, disse a influenciadora, que pediu orações.

Dentinho também se mostrou preocupado com a situação do país e dos atletas brasileiros que seguem na região. Ele compartilhou recados dos brasileiros que atuam em diversos clubes ucranianos e pedem auxílio para deixar o local. Assim como a esposa, pediu orações ao país e seu povo.

Presos em hotel

Compartilhado no Twitter, um vídeo mostra o apelo feito por jogadores brasileiros que fazem parte de times da Ucrânia. Eles estão presos com suas famílias em um hotel local e dizem que “se sentem abandonados”.

Junior Moraes, jogador de futebol do Shakhtar Donetsk na Premier League ucraniana, pediu auxílio ao governo brasileiro: “A situação é muito grave para todos os nossos amigos e familiares. Estamos presos em Kiev e esperando uma solução”, afirmou.

Por outro lado, Andriy Shevchenko, um ex-futebolista ucraniano, publicou uma mensagem sobre a atual situação vivida em seu país e ao saber que as primeiras mortes foram confirmadas. “A Ucrânia é minha pátria. Sempre tive orgulho do meu povo e do meu país. Passamos por muitos momentos difíceis e nos últimos 30 anos nos moldamos como nação.”

Veja abaixo o vídeo que mostra o apelo feito pelo time brasileiro. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).