“Espero que você morra da morte mais dolorosa”, diz jogador ucraniano para Putin

Lateral ucraniano do Manchester Oleksandr Zinchenko (Reprodução / Instagram)

A invasão russa da Ucrânia já está repercutindo em todo o mundo entre as principais lideranças mundiais, mas também entre os cidadãos ucranianos que vivem em outros países.

O lateral ucraniano do Mancheter City, Oleksandr Zinchenko, enviou uma mensagem para o presidente russo, Vladimir Putin: “Espero que você morre da morte mais dolorosa e sofrida, criatura”, escreveu em seu Instagram, de acordo com notícia publicada pelo Daily Mail.

Oleksandr já havia se manifestado antes da invasão das tropas da Rússia a seu país. “Todo o mundo civilizado está preocupado com a situação do meu país. Eu não posso continuar indiferente e quero afirmar meu ponto de vista: Na foto: meu país. O país onde eu fui nascido e criado. Um país que eu defendo as cores na cena internacional de esportes. Um país que estamos tentando tornar famoso e desenvolvê-lo. Um país cujas fronteiras devem continuar intactas. Meu país pertence aos ucranianos e ninguém jamais será capaz de tomá-lo. Nós não vamos desistir. Glória à Ucrânia.”

Post no Instagram do jogador ucraniano Oleksandr Zinchenko (Reprodução / Instagram)

INVASÃO NA MADRUGADA

A invasão russa começou na madrugada desta quinta-feira com uma operação militar na região de Donbas,área que abriga as regiões separatistas de de Donetsk e Luhansk.

As primeiras explosões foram relatadas por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira (24) e imediatamente provocaram reações nos Estados Unidos e aliados que ameaçaram decretar sanções extremas em resposta aos ataques russos.

LEI MARCIAL

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decretou a lei marcial nesta quinta-feira, após as sirenes anunciarem o início do ataque russo.

Segundo posicionamento do ministro de Relações Exteriores da Ucrânia em suas redes sociais, Dmytro Kuleba, “cidades ucranianas pacíficas estão sob greve”, além de ressaltar a desigualdade do conflito entre as nações.