Algar Tech lança programa de estágio remoto com cotas

A Algar Tech, multinacional especializada em processos de relacionamento com o cliente e gestão de ambiente de tecnologia, está lançando um novo programa de estágio em parceria com o Instituto Via de Acesso, que atua em conjunto com empresas que desejam contribuir com o ingresso dos jovens no mundo do trabalho. Ao todo, serão 300 vagas ao longo de 2022, sendo no mínimo 50% para mulheres, 20% para pessoas pretas e 5% para PcD. Cinquenta vagas já foram disponibilizadas na primeira fase, com inscrições até 28 de janeiro, e novas oportunidades serão abertas no decorrer do ano.

A maior parte das vagas (90%) será home office, com algumas presenciais ou em modelo híbrido em escritórios localizados em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

As áreas de atuação dentro da companhia são as mais diversas. Confira:

Arquitetura de TI;

Business Partner;

Coordenação de Inteligência de TI;

Field;

Folha de pagamento;

Gestão de Ambientes de Tecnologia;

Governança de TI;

Network Operation Center;

Operações;

Payments;

Service Desk;

Supply Chain;

Sustentação de aplicativos.

Para preenchê-las, a Algar Tech busca estudantes universitários de diferentes cursos, principalmente Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ciências da Computação, Gestão da Tecnologia da Informação, Marketing, Logística, Pedagogia, Letras, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Estatística e Matemática com formação prevista entre junho e dezembro 2023.

São seis horas diárias de estágio, com uma de almoço - das 8h às 15h, das 9h às 16h, das 11h às 18h ou das 12h às 19h.

A empresa oferece, além da bolsa-estágio, no valor de R$ 1.320, um pacote de benefícios que engloba:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Possibilidade de efetivação.

As inscrições podem ser realizadas pelo link. Boa sorte!

Instituto Via de Acesso

O Instituto Via de Acesso é uma associação de fins não econômicos, que tem como finalidade principal ações de caráter educacional, filantrópico e de assistência social, relacionados à promoção de capacitação profissional gratuita e à integração ao mercado de trabalho de jovens e adultos.