Prefeito do PCdoB tem foto da filha exibindo armas de fogo em post no Instagram

Postam no Instagram mostra filha do prefeito de Caetanos com armas (Reprodução / Instagram)

Fotos de uma garota exibindo duas pistolas e uma espingarda foram compartilhadas na rede social do prefeito de Caetanos (BA), Paulo Alves dos Reis (PCdoB), e gerou a revolta dos internautas, segundo notícia veiculada pelo UOL.

Dezenas de pessoas comentaram o fato dele pertencer a uma legenda desarmamentista, mas ter revólveres e espingarda em casa. “Desarmamentista com armas, eu adoro a hipocrisia do PC do B. Viu senhor prefeito, armas sozinhas não matam. Mata é quem puxa o gatilho”, postou um dos seguidores. “Armas para mim, para você não, cidadão comum”, disse outro.

O prefeito disse que as imagens são antigas e que quem as postou nas redes foi sua filha, sem autorização. “Minha filha, que tem acesso às minhas redes sociais, postou, sem meu conhecimento”, disse,

Reis disse que as armas são legalizadas e não estavam carregadas e que as munições ficam guardadas em lugar seguro “inacessível a terceiros, inclusive a familiares”, esclareceu. Ele disse ainda que estava na zona rural no último domingo e não ficou sabendo das postagens a tempo de apagá-las de sua rede social.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), “vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo” é crime e tem pena prevista de três a seis anos de cadeia.

“É TRANQUILO”

Questionado sobre o fato, o presidente do PCdoB da Bahia, Davidson Magalhães, disse que já está tudo esclarecido e que o que aconteceu trata-se de um fato isolado e que o prefeito é uma pessoa serena e tranquila. “Ele já justificou”, disse.

O Ministério Público da Bahia disse que já foi informado do fato, mas não esclareceu se vai haver algum tipo de investigação do caso. A Câmara Municipal de Caetanos, responsável por fiscalizar as ações do prefeito, também não se manifestou sobre a postagem que foi compartilhada por centenas de moradores e políticos da região.