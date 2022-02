Paulinha Abelha morre aos 43 anos

A cantora Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, conhecida como Paulinha Abelha, faleceu nesta quarta-feira (23) em Aracaju-SE. A vocalista da banda Calcinha Preta estava internada desde o dia 11 desse mês após passar por problemas renais. A informação do falecimento foi confirmada pela assessoria Hospital Primavera. A banda da qual Paulinha era vocalista fez um post no Instagram oficial da banda comunicando a morte da cantora.

“Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos”. diz o texto. Uma comunicação informando o falecimento também se encontra no Instagram oficial de Paulinha Abelha.

LEIA TAMBÉM: Famosos lamentam a morte da cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta

Cantora passa mal dias antes da internação

No dia 8 de fevereiro, a banda Calcinha Preta deu uma entrevista ao canal do Youtube Podpah. Na ocasião, a cantora estava presente e relatou que um pouco tempo antes havia passado mal. “Eu quase tive um passamento, mas já está tudo bem”, disse no programa ao vivo. Ela foi internada três dias após o ocorrido.

Após saberem da notícia ao vivo no programa de hoje (23), os apresentadores Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marque (Mítico) resolveram encerrar o programa.

Galera, acabamos de receber a noticia do falecimento da Paulinha Abelha, e vamos encerrar nosso ep de hoje. — Podpah (@Podpah) February 23, 2022

Ex-integrantes do Calcinha Preta cantam em homenagem a Paulinha Abelha

Marlus Viana e Berg Rabelo, ex-integrantes do Calcinha Preta, se reuniram com o atual vocalista da banda Daniel Diau para fazer uma homenagem à cantora Paulinha Abelha.

O trio cantou “Vai Dar Tudo Certo”, de Noemi Nonato, e uma versão com frases de cura da canção “Paulinha”, inspirada em” Without You”, da Mariah Carey, em frente ao Hospital Primavera, em Aracaju, onde Paulinha estava internada.

LEIA MAIS:

⋅ Como é feito o protocolo de morte encefálica?

⋅ Ex-integrantes do Calcinha Preta cantam em homenagem a Paulinha Abelha

Fãs prestam homenagem nas redes sociais

Muitas pessoas comentaram o ocorrido no Twitter. Fãs declararam que cresceram ouvindo a banda e a voz da vocalista.

Poxa, que triste saber da morte da cantora Paulinha Abelha. Uma geração que curtiu o Calcinha Preta torceu por sua melhora. Que triste!

Muita força aos familiares e amigos próximos. 🖤 — Daiane Oliveira (@Daianejoliveira) February 23, 2022