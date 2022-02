“Não vou sair dessa”, disse paranaense que também foi preso na Tailândia por tráfico de drogas

Um dos três brasileiros presos na Tailândia por tráfico de drogas, o paranaense Jordi Vilsinski Beffa, 23 anos, de Apucarana, enviou um áudio aos amigos pedindo que cuidassem da família dele, caso não conseguisse voltar ao país.

“Qualquer coisa, cuida dos meus aí. Tá bom. Obrigado, irmão. Abraço. Não vou sair dessa”, disse.

Beffa foi preso com outros dois brasileiros com 15,5 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Bangkok e todos correm o risco de serem condenados à pena de morte ou à prisão perpétua no país.

O rapaz, segundo os familiares, saiu de casa no dia 11 de fevereiro dizendo que viajaria para o Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Nenhum deles tinha conhecimento de que o rapaz faria uma viagem internacional ou estivesse envolvido com drogas. A família disse ainda que não conhecia nenhum dos dois outros brasileiros presos com ele.

O advogado contratado pela família disse que o paranaense trabalhava como operador de máquinas em uma fábrica, com carteira assinada, e havia se demitido do emprego três dias antes de embarcar. “Cuida da minha mãe” foram as últimas palavras que escreveu na mensagem trocada com amigos pelo celular.

Além de Jordi foram presos Mary Hellen Coelho Silva, de 21, de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e um terceiro homem cujo nome ainda não foi divulgado.

EMBAIXADA BRASILEIRA

A embaixada brasileira na Tailândia informou que o brasileiro está preso no presídio Samut Prakan e que ainda não passou por audiência na Justiça. De acordo com a nota, as autoridades tailandesas permitem que os presos no país falem com seus familiares por aplicativo, em horário definido pela polícia

JULGAMENTO

O advogado que defende o jovem disse que acredita que o jovem deve pegar pena mínima, de 5 anos, e que só será possível saber se ele poderá cumprir pena no Brasil após o julgamento. A questão é que na Tailândia, assim como no Brasil, os trâmites jurídicos são demorados e o julgamento pode demorar até 2 anos.