Empresa de cannabis medicinal está com vagas de emprego abertas

Empresa de cannabis medicinal está com vagas abertas Pixabay (Divulgação)

A Remederi, farmacêutica brasileira que promove o acesso a produtos, serviços e educação sobre a cannabis medicinal, está com vagas de emprego abertas para as áreas de marketing, logística e suporte ao cliente. As oportunidades são para início imediato e em regime de trabalho remoto.

Para a vaga de Analista de Marketing, os pré-requisitos são ter formação na área ou cursos correlatos, experiência de pelo menos dois anos em digital e conhecimento intermediário em pacote Adobe.

O candidato escolhido será responsável por executar planos de ação de marketing; fazer a gestão de redes sociais; planejamento e execução de conteúdo e posicionamento orgânico (com base nas melhores práticas de SEO); administrar a produção de material; fazer a interface com agências e mídias externas; manter os materiais gráficos digitais, de comunicação visual e conteúdo editorial atualizado, além de executar outras atividades pertinentes à função.

Já a vaga de Logística/Operacional exige formação em Comércio Exterior, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; inglês fluente; Excel avançado; domínio do Pacote Office e experiência em importação, exportação, operação logística, judicialização e vendas governamentais.

As responsabilidades do cargo são: acompanhamento de KPIs do setor; desempenho da equipe operacional; gestão e compra de estoque; supervisão da logística Internacional; comunicação e conexão entre fornecedores, clientes e operadores de câmbio; verificação de documentação e relatórios de vendas.

A vaga de Suporte ao Paciente, por sua vez, exige Ensino Superior em Administração, Recursos Humanos, Psicologia, Marketing ou áreas afins; desejável experiência com atendimento ao cliente; conhecimento nas ferramentas do Pacote Office e habilidade na comunicação oral e escrita.

O selecionado será responsável por realizar atividades de atendimento de clientes, com comunicações via Whatsapp, telefone e e-mail; acolhimento inicial de pacientes, incluindo a conferência de documentos, cadastro em CRM; e terá rotinas administrativas, incluindo o acompanhamento de compras e pedidos.

Se interessou? As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail rh@remederi.com. Boa sorte!