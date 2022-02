Tragédia em Petrópolis: 182 mortes já foram confirmadas

Cento e oitenta e duas mortes foram confirmadas em função do forte temporal que atingiu a cidade serrana de Petrópolis na última terça-feira, de acordo com o último balanço divulgado pelas autoridades locais.

Do total de mortes confirmadas, 111 são mulheres, 71 homens e 32 crianças. Cento e sessenta e oito vítimas foram identificadas. Oitenta e nove pessoas ainda constam como desaparecidas.

O Corpo de Bombeiros continua buscando vítimas entre os escombros e conta com a ajuda de corporações de outros 16 estados, que mandaram homens e cães para vasculhar a região.

As chuvas que continuam a cair na cidade têm dificultado o trabalho das equipes de resgate, pois ainda há muitas áreas com risco de desabamento.

A Defesa Civil disse que as equipes continuam vistoriando as áreas afetadas, principalmente as que ainda oferecem risco de desabamento. Casas localizadas próximas a essas áreas estão sendo interditadas e os moradores orientados a deixarem o local.

Hoje, o órgão fez um apelo para que a população siga as orientações de segurança e a qualquer sinal de instabilidade acione a emergência da Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros, com o 193.

O apelo foi feito porque nos últimos dias as equipes de resgate tiveram problemas com moradores que se recusam a deixarem suas casas, mesmo estando em áreas com alto risco de deslizamento.

Limpeza

As equipes de limpeza da Comlurb enviadas do Rio de Janeiro estão fazendo o trabalho de raspagem e remoção da lama, recolhimento de galhos e entulhos para liberar as ruas para o trânsito.

De acordo com a empresa, em dois dias foram removidos 649,2 toneladas de resíduos, sendo que 620 toneladas eram de lama e terra e o restante de galhos, troncos e pedras.

Estão trabalhando para limpar as ruas da terra e dos entulhos 310 garis e o serviço exigiu que fossem alocados para a região caminhões basculantes, tratores e caminhões de água para lavagem das ruas.