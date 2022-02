Prefeitura de São Paulo oferece mais de 500 vagas de emprego

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) da Prefeitura de São Paulo está oferecendo mais de 500 vagas de emprego nas áreas de serviços, comércio e saúde nessa semana.

Os salários variam entre R$ 600 (para estágio) e R$ 3.641. Os interessados podem realizar a inscrição online até quarta-feira (23), às 18h, pelo Portal Cate.

São mais de 90 vagas disponíveis na área de limpeza, com cargos de auxiliar e chefia. Para participar do processo seletivo, é necessário ter Ensino Médio completo e, no mínimo, seis meses de experiência. O salário para a função varia entre R$ 1.212 e R$ 1.596.

Já para quem está em busca de oportunidades como operador de telemarketing, há mais de 60 vagas disponíveis. Os contratados serão responsáveis pelo atendimento ao cliente, esclarecimento de dúvidas e suporte. São posições com registro em carteira, que exigem Ensino Médio completo. O salário chega a R$ 1.650 por mês.

Também há vagas para técnico em laboratório de farmácia. São mais de 20 postos e, para preencher um deles, será exigido Ensino Técnico em hemoterapia. O salário para essa atividade é de R$ 1.319 mensais, com horário de trabalho por escala.

O Cate também oferece esta semana oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência. O processo seletivo conta com 60 vagas para atendente de lanchonete e operadores de telemarketing com salário de R$ 1.105 destinadas a candidatos com Ensino Superior completo e seis meses de experiência comprovada.

Etapas

A equipe técnica do Cate fará a pré-seleção online dos interessados que atenderem ao perfil das vagas. As demais etapas presenciais do processo seletivo serão agendadas.

Serviço

Inscrições para vagas de emprego no Cate

Período: até 23 de fevereiro, às 18h

Inscrições: Portal Cate

Dicas para mandar bem no currículo

Sabe quais são as informações que não podem faltar no seu currículo na hora de se candidatar qualquer vaga, em qualquer processo seletivo? Confira abaixo a estrutura de um CV campeão:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.