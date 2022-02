Mulher é amarrada com mangueira em carro e arrastada no interior de SP

Uma mulher de 30 anos cujo nome não foi divulgado foi amarrada pelo ex-namorado a um carro e arrastada pela rua no último dia 12, na cidade de Nipoã, no interior de São Paulo. O homem, de 43 anos, foi preso por tentativa de feminicídio e está em prisão temporária.

Segundo a vítima, a agressão começou quando ela disse que queria terminar o relacionamento com ele. Contrariado, ele passou a bater nela. Quando ela caiu, ele a imobilizou e enrolou uma mangueira de 3 metros no seu pescoço, prendeu no engate do carro e arrancou com o veículo. A mulher foi arrastada por pelo menos 50 metros.

A vítima só não morreu porque a mangueira arrebentou. Neste momento, o agressor desceu do carro com uma chave de rodas para agredi-la, mas testemunhas que ouviram os gritos correram para ajudá-la e o homem entrou no carro e fugiu.

A mulher sofreu fratura na mão direita, um corte no rosto e vários hematomas e escoriações no pescoço, pernas e costas. Ela foi socorrida no Hospital de São José do Rio Preto, onde ficou internada e levou pontos no rosto e nas mãos.

Ela contou à polícia que eles se conheciam há alguns meses e se encontravam no final de semana, mas ainda não tinham assumido oficialmente o namora. Esse não foi a primeira vez que ele a agrediu. Ela disse aos policiais que foi agredida por ele uma vez quando disse que queria terminar o namoro, e ele a ameaçou de morte. Ela disse que nunca procurou a polícia por medo.

TRÁFICO?

O responsável pela agressão foi preso e deve permanecer encarcerado por 30 dias. Ele vai responder por tentativa de feminicídio, mas pode acabar ainda mais enrolado por posse e tráfico de drogas.

Isso porque durante o cumprimento do mandado de prisão, a polícia invadiu sua casa e encontrou no local porções de drogas e uma balança de precisão, indicando que ele estaria envolvido com a venda de drogas na cidade.