Incêndio em resort no interior de São Paulo deixa 16 feridos

Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas na noite desta segunda-feira após um incêndio em uma área fechada reservada para shows e eventos no Mavsa Resort, em Cesário Lange, interior de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros local foi acionado para debelar o incêndio e quando chegou viu que havia vítimas no local. Foram retirados 16 feridos da sala em chamas, cinco delas em estado grave. O fogo foi controlado em seguida.

Onze feridos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tatuí, duas para o pronto-socorro da cidade e três para o Hospital Municipal de Cesário Lange. Ainda não há informações se há alguma vítima fatal do incêndio.

Embora o laudo da perícia ainda não tenha sido divulgado, os bombeiros acreditam que algum tipo de artefato pirotécnico para entretenimento do público possa ter saído de controle e começado o incêndio.

A polícia foi acionada para investigar o caso e se houve responsabilidade do resort no início do incêndio.

LEIA TAMBÉM: Chamas atingiram área reservada para shows e eventos do resort, em Cesário Lange

Execução na Brasilândia

Neste domingo, um morador do bairro de Brasilândia, na zona norte de São Paulo, foi morto a tiros durante uma blitz policial. Ele passava de carro com sua mulher e dois filhos quando foi parado pelos policiais.

De acordo com sua esposa, Lucas Henrique Vicente tinha 27 anos e estava desarmado. Ele tinha acabado de sair da casa de sua mãe com a família, quando foi abordado pelos policiais, que pediram documentos dele e do veículo.

As imagens de um vídeo que circula na internet mostram Lucas momentos depois já lutando com os dois policiais e sendo chutado no chão com violência, enquanto a esposa pede desesperadamente para que parem com a agressão ao marido.

Uma segunda viatura chega ao local pouco depois, com Lucas já imobilizado e algemado no chão. Pouco tempo depois ouve-se três disparos contra o jovem pai de família, que morre ainda no local.

A Polícia Militar de São Paulo e a Corregedoria da Polícia informaram que foi aberta uma investigação e que o caso está sendo apurado